(Montréal) Le gouvernement Legault a octroyé mardi un mandat d’études à une filiale de la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) pour l’implantation d’un « mode de transport collectif électrique » dans l’axe du boulevard Taschereau et du prolongement de la ligne jaune, à Longueuil. Des résultats sont attendus d’ici 2021.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Québec indique que le but de ce chantier, confié à CDPQ Infra, est d’identifier « la solution optimale » pour un réseau de transport structurant sur la Rive-Sud de Montréal, « comme le Réseau express métropolitain (REM) l’est » dans le Grand Montréal.

Il n’est pas confirmé, pour le moment, si ce nouveau tracé s’imbriquera dans le vaste projet du REM. Chose certaine : il devra « s’intégrer aux autres modes de transport » à Longueuil, souligne le gouvernement. Ce dernier n’a pas non plus dévoilé le budget qui sera accordé dans le cadre de cette étude. Au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, on assure toutefois que les priorités sont claires.

Nous voulons poser des gestes pour améliorer la fluidité et décongestionner la région métropolitaine. Il est essentiel de réaliser des grands projets. Florence Plourde, attachée de presse de François Bonnardel

M. Bonnardel ajoute que le projet choisi devra faciliter la mobilité de la population dans l’axe est-ouest, tout en contribuant « au développement économique et social » de Longueuil. Sa collègue Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole, affirme quant à elle que les retombées de ce projet auront une « incidence directe » sur la fluidité du réseau routier.

Exit le bureau de projet

L’arrivée de cette nouvelle démarche met fin à celle du Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui pilotait depuis novembre 2019 un bureau de projet sur le prolongement de la ligne jaune et l’arrivée d’un tramway sur l’axe Taschereau. L’organisme devait rendre des comptes en 2022. Québec affirme que les informations déjà recueillies par le RTL « serviront d’intrants » à CDPQ Infra. Des premiers résultats d’analyses sont attendus « au cours de l’année 2021 », dont une idée du tracé et du mode de transport privilégié.

En février, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, présentait le projet LÉEO, pour Lien électrique est-ouest. En parlant d’un « autre jalon important » franchi, Mme Parent a insisté mardi sur « la pertinence et les retombées majeures » qu’aurait un mode de transport collectif « entre le REM, le centre-ville de Longueuil et le cégep Édouard-Montpetit ».

L’annonce d’aujourd’hui nous rapproche encore plus de la concrétisation du plus grand projet de redéveloppement urbain au Québec. Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Son administration privilégie l’option du tramway dans le secteur, où environ 250 000 déplacements se font au quotidien, « principalement en auto ». La vision de la municipalité s’accompagne du redéveloppement d’environ 32 millions de pieds carrés entre le pôle Roland-Therrien et la station Panama du REM. Longueuil vise en effet à entamer une revitalisation majeure du boulevard Taschereau, avec la création de projets immobiliers sur des terrains vacants et d’espaces verts le long du futur tracé. On estime que l’opération permettrait de créer 14 000 nouveaux emplois et 30 000 nouveaux logements.

Et la ligne bleue?

En août, le ministre Bonnardel avait confié en commission parlementaire que l'abandon du projet de loi 61 sur la relance économique pourrait mettre en péril le prolongement de la ligne bleue. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'était alors empressée de réclamer une loi spéciale pour s'assurer que le projet puisse voir le jour.

Or, le prolongement de la ligne bleue figure toujours parmi les priorités du gouvernement. Le projet est notamment inclus dans la liste de projets pouvant bénéficier de « mesures d’accélération », qui est passée de 202 à 181 en septembre, dans la nouvelle mouture du projet de loi.

Des premiers travaux préparatoires ont d'ailleurs été lancés fin septembre, sur la rue Jean-Talon Est, dans Saint-Léonard, en vue de la construction d'une structure auxiliaire. La fin des travaux est prévue en 2026, avec l'ajout de cinq stations reliant Saint-Michel à Anjou sur 5,8 kilomètres.