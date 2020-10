Enquête La Presse

La poudrière de Montréal-Nord

Des jeunes armés. Des fusillades en plein jour. Des résidants terrorisés. Des policiers qui marchent sur des œufs. Depuis un an, le secteur nord-est de Montréal-Nord connaît une escalade de violence. Dans le passé, on a tenté avec succès de construire des ponts entre les résidants du quartier et ces groupes de jeunes qui « chillent » dans les rues à toute heure. Mais avec l’arrivée d’armes dans le décor, est-ce encore possible ? Notre enquête, au cœur d’une poudrière.