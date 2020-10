La mairesse de Baie-D’Urfé, dans l’Ouest de l’île de Montréal, vient de démissionner de son poste en évoquant des raisons familiales.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Maria Tutino dirigeait la municipalité depuis sa défusion en 2005. Elle quittera officiellement ses fonctions le 9 novembre, un an avant la fin de son mandat.

« Depuis juillet 2018 et avec la COVID-19, les besoins de ma famille ont considérablement augmenté et le temps que je dois y consacrer est plus important que jamais », a écrit Mme Tutino dans un communiqué. « Ces besoins sont maintenant tels qu’ils exigent de plus en plus ma présence, ce qui me laisse moins de temps pour gérer et régler convenablement les questions et problèmes de la Ville et du Conseil. »

« Cela a été une décision très difficile », a-t-elle ajouté.

Baie-D’Urfé compte près de 4000 résidants.