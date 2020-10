Mort de Joyce Echaquan

Québec ordonne la tenue d’une enquête publique

Le gouvernement du Québec a ordonné une enquête publique afin d’« éclaircir les causes et les circonstances » de la mort de Joyce Echaquan, a annoncé Geneviève Guilbault samedi après-midi alors que des milliers de manifestants ont rempli la place Émilie-Gamelin à Montréal. Choqués par la mort de Joyce Echaquan et excédés par l’inertie des gouvernements fédéral et provincial par rapport au racisme subi par les communautés autochtones, ils demandent du changement.