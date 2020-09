L’ancien responsable des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’inspecteur André Durocher, travaillera dorénavant à l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), a appris La Presse.

Le chef du SPVM, Sylvain Caron, en a fait l’annonce à tous les employés de son service mardi, par message interne.

« Le Comité de direction se joint à moi pour souligner le professionnalisme et l’engagement avec lequel l’inspecteur Durocher a soutenu l’organisation depuis plusieurs années. Monsieur Durocher a su réellement faire la différence au niveau des Communications où il a accompagné le SPVM dans de nombreux dossiers d’envergures. Sa disponibilité et sa présence au cours de la période de la crise sanitaire due à la COVID-19 ont été remarquables. Nous n’avons aucun doute que l’inspecteur Durocher saura relever ce défi avec brio. Son expérience, ses qualités et son expertise seront d’une grande valeur pour la poursuite des projets et des mandats de l’ADPQ », écrit le directeur Caron dans son message.

Outre M. Durocher, au moins deux autres hauts gradés du SPVM se sont retrouvés à l’ADPQ ces dernières années: l’ex-directeur adjoint Didier Deramond, qui est devenu directeur général de l’association, et l’assistant-directeur Patrick Lalonde, qui a été prêté à l’association, tout comme M. Durocher.

