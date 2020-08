Deux puissantes explosions ont secoué la capitale libanaise et ont rasé une bonne partie du port de la ville. La tragédie a fait au moins 50 morts et plusieurs milliers de blessés.

(Montréal) Les Montréalais d’origine libanaise sont « follement » inquiets du sort de leurs proches qui pourraient avoir été affectés par l’impressionnante explosion qui a retenti à Beyrouth.

Martin Leblanc et Vicky Fragasso-Marquis

La Presse canadienne

« On devient immédiatement très, très fous, c’est de la folie, parce qu’on essaie de rejoindre tous les gens qu’on aime pour savoir s’ils sont blessés, vivants », a relaté Lamia Charlebois, consultante en relations publiques et fondatrice de la page Facebook Montréal-Sirop d’arabe.

Une puissante explosion a secoué la capitale libanaise et a rasé une bonne partie du port de la ville. La tragédie a fait des dizaines de morts et des milliers de blessés.

Selon Mme Charlebois, les réseaux téléphoniques sont saturés car tout le monde tente de joindre des proches au même moment.

Elle souligne que la communauté libanaise s’inquiète aussi de l’état du pays en général, qui était déjà « catastrophique », selon elle.

« Il ne manquait plus que ça », s’est-elle désolée.

Nizar Najarian, qui a vécu plusieurs années à Montréal, fait partie des victimes. L’homme d’affaires était récemment retourné dans son pays d’origine pour faire de la politique.

Selon l’Agence nationale d’information libanaise, Nizar Najarian, secrétaire général du parti Kataëb, se trouvait dans les bureaux du siège du parti Kataëb, à environ un kilomètre du lieu de l’explosion, lors du drame.

Un conseiller municipal d’Ensemble Montréal, Aref Salem, un ami de la victime, a indiqué à La Presse canadienne que sa famille vivait toujours à Montréal.

« Sa femme a quitté il y a deux semaines pour une visite et ses deux enfants vont quitter demain pour les funérailles », a confirmé le conseiller municipal.

Ali Faour, président du Centre national libano-canadien, a lui-même contacté des proches qui habitent Beyrouth. Ils sont sains et saufs car ils habitent loin du port, mais ils disent avoir ressenti une secousse malgré tout.

« Les vitres et les meubles ont bougé même s’ils étaient à plusieurs kilomètres de l’explosion », a-t-il indiqué.

« C’est vraiment triste, ce qui s’est passé, le centre-ville de Beyrouth est presque détruit », a-t-il ajouté.

Selon M. Faour, la communauté libanaise de Montréal est solidaire et s’est unie malgré tous ses désaccords pour évaluer ce qu’elle peut faire pour aider le pays.

Ni Mme Charlebois, ni M. Faour, n’ont voulu s’avancer sur les causes de l’explosion.

« Ici, dans la diaspora, on s’en fiche presque de la cause, de qui a fait quoi. On est en inquiétude totale, maximale », a soutenu Mme Charlebois.

Enquête en cours

En entrevue avec La Presse canadienne, Lionel Haddad, microbiologiste et coordonnateur du Comité de la gestion de crise et des attaques biologiques et chimiques au Liban, a expliqué que la Croix-Rouge était en ce moment sur les lieux pour évacuer les blessés le plus tôt possible.

Une enquête est également en cours pour déterminer la cause de l’explosion, et savoir quel produit a engendré la déflagration.

« C’est peut-être un produit azoté, du nitrate d’ammonium à cause de la couleur et du périmètre que l’explosion a fait », a expliqué M. Haddad.

En ce moment, la capitale est dans le chaos car des hôpitaux ont été endommagés par l’explosion, selon lui.

« On est aussi dans une pandémie, il ne faut pas oublier ça. […] En même temps, on craint beaucoup les résultats du dépistage de la COVID dans deux ou trois semaines puisque tout le monde est en contact avec tout le monde maintenant », a-t-il rappelé.

Les réactions se multiplient

Les politiciens canadiens étaient nombreux à témoigner leur solidarité au peuple libanais dans la foulée de cet évènement.

« Les Canadiens sont de tout cœur avec les Libanais aujourd’hui. On pense à tous ceux qui ont été blessés dans cette explosion tragique, ainsi qu’à ceux qui essaient de retrouver un ami ou un membre de leur famille ou encore qui ont perdu un être cher », a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau.

« On est prêts à vous aider », a-t-il assuré.

« Nos pensées accompagnent les Libanais et tous nos amis de la communauté libanaise très présente au Québec », a ajouté le premier ministre du Québec, François Legault, sur les réseaux sociaux.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a également tenu à s’adresser aux Libanais.

« Les images qui nous parviennent de Beyrouth, au Liban, sont terrifiantes. Toutes mes pensées accompagnent celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette terrible explosion », a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux.