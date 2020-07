Alerte au fentanyl

La police et le réseau de la santé font front commun à Montréal pour mettre fin à une récente vague de surdoses liées à la consommation de fentanyl, cet opiacé 40 fois plus fort que l’héroïne qui fait des ravages dans l’Ouest canadien. La drogue saisie ces dernières semaines est si puissante que certains revendeurs se sont retrouvés à l’hôpital à cause de leur propre produit.