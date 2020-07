« Un changement de culture, ça prend du temps. Et ça prend plusieurs petits gestes, pas un seul geste. On s’inscrit dans un changement de culture important dans l’organisation », affirme Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en entrevue avec La Presse.

(Montréal) « Montréal change, la société change, notre organisation doit changer », affirme le chef de police de Montréal, à l’occasion du dévoilement d’une nouvelle politique visant à lutter contre les biais qui entraînent un nombre disproportionné d’interpellations de membres de certaines communautés, notamment les Noirs, par les policiers de la métropole.

Vincent Larouche

La Presse

« Un changement de culture, ça prend du temps. Et ça prend plusieurs petits gestes, pas un seul geste. On s’inscrit dans un changement de culture important dans l’organisation », affirme Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en entrevue avec La Presse.

L’automne dernier, un groupe de chercheurs indépendants avaient produit pour le SPVM un rapport qui démontrait que les Noirs ont quatre fois plus de chances que les Blancs d’être interpellés par la police à Montréal. Les personnes d’origine arabe ont quant à elles deux fois plus de chances d’être interpellées que les Blancs. Dans les deux cas, cette surreprésentation n’est pas justifiée par la contribution de ces groupes aux crimes ou aux incivilités, révélait le rapport.

Les chercheurs avaient uniquement compilé les données sur les interpellations, soit des interventions où les policiers demandent à une personne de s’identifier et ont pris note de ses informations personnelles, sans que l’interaction se soit soldée par une sanction comme une amende ou une accusation criminelle.

Les chercheurs avaient refusé d’utiliser l’expression « profilage racial », faute de données suffisantes sur les motifs des interventions. Mais ils constataient à tout le moins un « biais systémique très apparent » dans les données.

Justifier par des faits observables

Le SPVM s’était donc engagé à produire une politique pour encadrer les interpellations. La procédure présentée aujourd’hui dit vouloir contribuer à « la lutte contre les disparités dans les interpellations policières ».

Dorénavant, les policiers devront justifier chaque interpellation par des « faits observables ». Pas par une intuition. Pas par un choix au hasard. Pas par un contrôle « de routine ».

Une fiche devra être remplie pour expliquer la justification et noter l’identité ethnoculturelle perçue de la personne interpellée. Ces données seront rendues accessibles aux chercheurs qui étudient les disparités dans les interpellations (le groupe de chercheurs qui avait produit le rapport de 2019 vient d’ailleurs de voir son mandat renouvelé).

La fiche devra aussi préciser si le contact a été initié par le policier ou s’il découle d’un appel au 9-1-1 ou d’un signalement fait en personne par un citoyen. Car les chercheurs s’intéressent notamment à la possibilité qu’un biais systémique existe dans les appels au 9-1-1. Par exemple, si des résidants d’un quartier appellent sans justification au 9-1-1 lorsqu’ils voient un attroupement de personnes appartenant à un groupe ethnoculturel en particulier, le nombre d’interpellations visant ce groupe risque d’augmenter.

La nouvelle fiche à remplir permettra aussi d’isoler les interpellations qui sont faites pour venir en aide à une personne en détresse, par exemple un itinérant souffrant de problème de santé mentale en crise, par rapport aux interventions liées à l’application des lois et règlements.

La politique interdit par ailleurs explicitement les interpellations fondées sur un motif discriminatoire comme la couleur de la peau, les opinions politiques ou l’orientation sexuelle. Un groupe de « coachs » sera formé pour accompagner sur le terrain les patrouilleurs qui auront du mal assimiler la nouvelle politique.

On a une ville sécuritaire à Montréal. L’objectif est de garder notre ville sécuritaire, mais pas au détriment des droits. Sylvain Caron, chef du Service de police de la Ville de Montréal

La direction du SPVM affirme que le rapport publié l’automne dernier lui a fait prendre conscience qu’il ne faut pas seulement se préoccuper des cas où un policier ferait « ouvertement » du profilage racial en ciblant un groupe dans le cadre de son travail. Il faut aussi s’attarder à ceux qui reproduisent des « biais systémiques » inconsciemment.

« Souvent, nos policiers peuvent avoir des biais inconscients. Ce sont des humains, on a tous été formés, élevés dans un contexte, et parfois on fait des choses machinalement, sans se rendre compte qu’il y a un biais », dit-il.

Le document de présentation de la politique reconnaît par ailleurs l’existence du racisme systémique et de « discriminations systémiques observables dans toutes les sphères de notre société, dans toutes les institutions et organisations, incluant le SPVM ».

Relation entachée

Avant l’élaboration de la politique, le SPVM a tenu environ 160 séances de consultation avec des groupes communautaires, des institutions scolaires, des travailleurs de rue, des intervenants du réseau de la santé, des commerçants, des citoyens.

Le corps policier dit avoir entendu des demandes pour plus d’écoute, plus d’ouverture d’esprit, plus de bienveillance lors de certaines interpellations. Plusieurs participants ont souligné que le fait d’être interpellé à répétition peut altérer durablement l’attitude d’une personne envers la police.

Le dernier sondage d’opinion commandé par le SPVM à la firme Altus, en 2018, démontrait que 90 % des Montréalais disent faire confiance à la police et que 77 % d’entre eux sont satisfaits de son travail.

Mais du même souffle, une majorité de citoyens sondés disait croire que tout le monde n’a pas droit au même traitement de la part des forces de l’ordre. 52 % des répondants disaient croire que la police traite les gens différemment en fonction de critères comme l’origine, la religion, la condition sociale, l’âge ou l’orientation sexuelle. Par ailleurs, 12 % des répondants affirmaient que la police de leur quartier interpelle des gens « sans raison ».

Un consultant externe a été recruté pour travailler sur ces enjeux et proposer des améliorations au SPVM : il s’agit du sociologue québécois d’origine haïtienne Frédéric Boisrond.

De longue date

L’enjeu du profilage racial et de la disproportion des interventions ciblant certains groupes est étudié depuis longtemps au SPVM.

Dès 2009, un rapport interne soulignait la proportion « alarmante » de personnes noires interpellées dans certains quartiers du nord de la métropole.