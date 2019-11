Le controversé règlement municipal P-6, adopté pour contrôler les manifestations étudiantes de 2012, sera officiellement abrogé lundi, a annoncé mercredi matin la mairesse Valérie Plante.

Judith Lachapelle

La Presse

« Je vous annonce aujourd’hui la décision d’abroger le règlement dans son ensemble », a déclaré Mme Plante lors de la réunion du comité exécutif mercredi matin. Cette date n’a pas été choisie au hasard, a précisé la mairesse. Le 12 novembre 1969, a-t-elle expliqué, « l’ancêtre de P-6 avait été adopté ». À l’époque du maire Jean Drapeau, le règlement 3926 avait été adopté dans une période socialement agitée pour interdire les rassemblements « qui mettent en danger la paix, la sécurité ou l’ordre public ».

En mai 2012, alors que les étudiants manifestaient depuis quelques semaines dans les rues de la ville, le conseil municipal adoptait le « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (R. R. V. M., chapitre P-6) » pour y insérer une nouvelle série de contraintes à la tenue de manifestations. Les plus controversées interdisaient notamment aux manifestants de se cacher le visage et obligeaient les organisateurs à soumettre à l’avance le trajet qui allait être emprunté.

Dénoncé depuis son adoption et contesté avec succès devant les tribunaux, le règlement n’était plus appliqué par les policiers depuis 2016. Les forces de l’ordre, a mentionné Mme Plante, disposent d’autres moyens prévus au Code criminel pour intervenir lorsqu’un rassemblement dégénère. « Dans la grande majorité des cas, les manifestations se déroulent de façon pacifique », a-t-elle rappelé, évoquant la manifestation du 27 septembre sur le climat qui avait rassemblé 500 000 personnes dans les rues de la ville.

En juin 2018, Projet Montréal avait fait savoir qu’elle envisageait cette abrogation après avoir consulté les forces policières devant la Commission de la sécurité publique. La direction du SPVM avait alors expliqué aux élus qui siègent à la Commission que le règlement P-6 n’était plus appliqué depuis au moins 2016. Le règlement avait été délaissé à la suite de décisions des tribunaux, notamment celle de la Cour supérieure en juin 2016 qui avait invalidé l’article qui interdisait aux manifestants d’avoir le visage couvert. La disposition forçant les gens à fournir leur itinéraire à l’avance lorsqu’il s’agissait de « manifestations instantanées », qui a été fréquemment invoqué pour déclarer illégaux des rassemblements, avait également été invalidé.

Devant la Commission de la sécurité publique en juin 2018, l’inspecteur Pascal Richard, responsable de la planification opérationnelle au SPVM, avait expliqué que les policiers avaient modifié leurs pratiques d’intervention. Par exemple, les arrestations de masse lors de manifestations dans les rues de Montréal et la déclaration de manifestations illégales ne sont plus des méthodes de contrôle appliquées depuis 2015, avait-il alors soutenu.

-Avec Pierre-André Normandin