Métro: le service de retour à la normale sur les lignes orange, verte et jaune

En raison de la présence de fumée, un arrêt de service des lignes orange, verte et jaune du métro de Montréal a eu lieu mercredi en début d'après-midi. La situation est maintenant rétablie.

Sara Champagne

La Presse

Pour la ligne orange, l’arrêt a concerné le tronçon entre les stations Lionel-Groulx et Henri-Bourassa. Pour la ligne verte, l’arrêt de service a touché la portion entre les stations Lionel-Groulx et Viau. La ligne jaune a aussi été touchée par l’arrêt entre les stations Longueuil – Université-de-Sherbrooke et Berri-UQAM.