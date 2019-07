Un immense trou sur une piste cyclable fraîchement réparée

« Nous sommes un organisme paragouvernemental et, de ce fait, on doit fonctionner par appel d'offres pour ce genre de travaux. [...] Les travaux liés à l'aqueduc ont été confiés à un entrepreneur, mais ce dernier ne pouvait pas travailler sur la chaussée puisque cela ne faisait pas partie du mandat qui lui avait été alloué », explique un porte-parole, Jean-Philippe Rochette.

Serge Carey comprend difficilement pourquoi l'asphalte a été refait seulement sur la largeur de la piste et non sur toute la chaussée. Des trous bordent en effet la piste. « L'eau va s'infiltrer cet hiver, ça va geler et l'asphalte va casser », s'indigne Serge Carey.

Il y a deux semaines, des travailleurs ont réparé une rupture de conduite d'eau survenue sous la piste de la rue de la Commune, à l'angle de la rue Berri. Après avoir refermé le trou, ils ont asphalté la surface de la chaussée. Or, la nouvelle couche d'asphalte s'arrête à quelques centimètres à peine d'un important trou dans la chaussée, mesurant deux mètres de longueur sur un mètre et demi de largeur.

Outre colmater les trous, le Vieux-Port a indiqué qu'il comptait améliorer la signalisation sur la piste cyclable. « De plus, nous avons mandaté Vélo Québec pour avoir une évaluation complète et des recommandations d'aménagement de la piste cyclable, plus particulièrement le segment entre Saint-Laurent et Berri, question d'être en mesure d'apporter les améliorations nécessaires pour la sécurité des cyclistes et la cohabitation avec les piétons et les automobilistes aux différentes entrées », a indiqué Jean-Philippe Rochette.