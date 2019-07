Presque autant de meurtres à Laval qu'à Montréal en 2019

À Montréal, la seule fois qu'un nombre aussi bas a été constaté à pareille date, c'était il y a trois ans. Il s'est même écoulé une période de 89 jours entre mars et juin au cours de laquelle aucun homicide n'est survenu. En revanche, le nombre de meurtres commis au 31 juillet pour toutes les autres années a toujours été supérieur à huit.

La population de la métropole est de 1,8 million d'habitants et celle de l'île Jésus est de 435 000 habitants, ce qui donne une proportion de 0,4 meurtre pour 100 000 habitants à Montréal, contre presque 1,7 à Laval.

Parmi ces derniers, notons l'assassinat du chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa, commis devant des dizaines de témoins dans le hall de l'hôtel Sheraton de Laval le soir du samedi 4 mai.

Peur de se faire prendre

« C'est étonnant », réagit Marc Ouimet, professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, devant cette quasi-égalité entre Montréal et Laval.

Le professeur est bien conscient que cette situation ne veut pas dire que la tendance se poursuivra durant le reste de l'année, et qu'il n'existe pas d'explication unique.

En revanche, une dizaine de facteurs expliquent selon lui la diminution du nombre de meurtres observée ces dernières années à Montréal et en Amérique du Nord.

Il énumère notamment une police plus efficace et mieux organisée, le vieillissement de la population, l'économie qui va bien, les jeunes qui ont des emplois et les progrès médicaux qui permettent de sauver davantage de vies.

Mais selon le professeur, le principal facteur dissuasif, c'est les progrès technologiques, telles les caméras de surveillance, la traçabilité des téléphones cellulaires et les analyses d'ADN.