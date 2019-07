Les Cris demandent à la Ville de leur restituer une coiffe traditionnelle

La patronne de l'institut culturel cri Aanischaaukamikw, Sarah Pashagumskum, faisait l'inventaire des objets cris dans les musées québécois avec des collègues, il y a cinq ans, lorsqu'elle est tombée sur cet objet dans un catalogue. Des recherches dans la communauté leur ont permis de retrouver des descendants de Jane Gunner, la femme de Mistissini à qui il aurait appartenu, vers 1850.

« Nous étions très excités d'avoir trouvé cette coiffe et de l'avoir liée à une famille et à une communauté », a expliqué Mme Pashagumskum en entrevue téléphonique, depuis le village d'Oujé-Bougoumou, qui accueille l'institut.