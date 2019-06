Évaluation foncière: des hausses trois fois plus élevées qu'en 2015

Pour se rafraîchir la mémoire, soulignons que la valeur des condos avait subi une baisse à Baie-d'Urfé, Côte-Saint-Luc, Hampstead et Sainte-Anne-de-Bellevue dans le rôle 2017-2018-2019. Quant à l'évolution de la valeur des maisons, elle variait entre - 1 % à Montréal-Ouest et à Hampstead et 6,4 % à Dorval. Bref, rien de spectaculaire.

M. Cortellino constate la plus forte appréciation des maisons et des plex comparativement aux condos. Il confirme la performance soutenue de l'ouest et du centre de l'île, alors que l'est de l'île de Montréal affiche des hausses de valeur somme toute modestes.

Pour avoir une seconde opinion, La Presse a comparé les résultats de JLR avec l'évolution du prix médian des logements revendus par le truchement du système Centris entre 2015 et 2018, avec l'économiste Francis Cortellino, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Centris est la base de données centrale des courtiers immobiliers.

L'analyse de JLR, qui porte sur plus de 20 000 transactions conclues entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018, permet d'estimer la hausse moyenne de l'évaluation municipale qui attend les propriétaires lors du dépôt du prochain rôle.

Le marché a favorisé dernièrement les vendeurs de maisons et de petits immeubles locatifs situés dans l'Ouest-de-l'Île et les quartiers centraux. Le prochain rôle d'évaluation de Montréal, qui sera déposé en septembre, en rendra compte, selon une analyse de la firme de compilation de données foncières JLR, de Montréal.

Le Sud-Ouest, Westmount, Verdun (en incluant L'Île-des-Soeurs), Montréal-Ouest et Pointe-Claire ne seront pas loin derrière avec une appréciation de près de 25 %. Viennent ensuite les Baie-d'Urfé, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie (centre-ville), Dorval, Rosemont-La Petite-Patrie, Côte-Saint-Luc, Le Plateau-Mont-Royal, Lachine et Outremont, dont la hausse se situe autour de 20 %.

Il ne faut pas exclure un phénomène de rattrapage, étant donné que les hausses enregistrées dans l'Ouest au cours des deux rôles précédents ont été inférieures à la moyenne de l'agglomération.

« Ce qui peut avoir un impact dans l'Ouest, c'est l'annonce du REM, avance pour sa part Joanie Fontaine, économiste principale chez JLR, qui a décortiqué les données pour La Presse. On sait que des transports en commun efficaces augmentent la valeur des propriétés à proximité. »

Parmi les autres hypothèses pouvant expliquer l'embellie à l'ouest, pensons à la présence d'acheteurs étrangers dans les quartiers anglophones plus cossus.

(Re)lisez l'article « Mont-Royal, prochain Vancouver ? »

Finalement, les quartiers de l'Ouest, qui comptent une large proportion d'anglophones, une population mobile, sont peut-être davantage corrélés à la prospérité. Quand l'économie locale va mal, ils partent en grand nombre et la valeur des maisons en souffre. À l'inverse, quand les voyants sont au vert, c'est le retour du balancier.

Or, Montréal s'est classé dans le peloton de tête des grandes villes canadiennes en 2017 et 2018 au chapitre de la croissance du produit intérieur brut.

« Montréal est probablement une des villes du Canada qui tirent le mieux leur épingle du jeu avec un solde migratoire positif, dit Charles Brant, directeur, analyse du marché, de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. C'est une ville qui attire manifestement beaucoup plus qu'avant. »

Verdun : 200 000 $ meilleur marché que le Plateau

La performance de l'Ouest ne doit pas occulter la popularité des quartiers centraux qui ne se dément pas depuis 10 ans. La partie de Verdun située dans l'île de Montréal se démarque, avec des hausses de 30 % et plus pour les maisons et les plex et plus de 15 % pour les condos. Malgré son ascension, Verdun demeure 200 000 $ meilleur marché que le Plateau Mont-Royal pour les plex et les maisons et environ 60 000 $ moins cher pour les condos.

Marché du condo

Pour ce qui est des variations de valeur dans le domaine de la copropriété, la palme revient aux secteurs plus aisés du centre de l'île : Westmount et Mont-Royal enregistrent des hausses supérieures à 15 %. Viennent ensuite Pointe-Claire, Le Sud-Ouest, Verdun (en incluant L'Île-des-Soeurs), Outremont et Dollard-des-Ormeaux.

Le centre-ville et le Plateau-Mont-Royal sont à 12 %, Rosemont-La Petite-Patrie, à 10 %, tout comme Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Ici encore, l'Est ferme la marche.

« Le marché de la revente du condo a pris plus de temps à se resserrer que celui de la maison, explique M. Cortellino. C'était un marché d'acheteurs en 2016 ; puis un marché équilibré en 2017, et ce n'est devenu un marché de vendeurs qu'à la fin de l'hiver 2018. »

Méthodologie

• L'analyse de JLR donne une bonne idée du prochain rôle foncier, sans parvenir à des résultats identiques.

• La Ville segmente l'île en 3800 secteurs homogènes (unités de voisinage). La variation moyenne est obtenue en comparant les prix de vente de 2018, année de référence du prochain rôle, aux valeurs inscrites au rôle en vigueur à l'ensemble des propriétés de l'unité de voisinage. Les variations sont aussi corroborées par l'application d'autres méthodes d'évaluation.

• De son côté, JLR compile les ventes en fonction des arrondissements et des villes de banlieue. Par exemple, si JLR dénombre 101 transactions de maisons en 2018 dans un arrondissement donné, il calcule le ratio entre le prix payé et l'évaluation de chacune des 101 transactions. La firme retient ensuite le ratio médian, soit le ratio qui découpe l'échantillon en deux parties égales.

• Les ventes de propriétés neuves sont exclues de l'analyse, tout comme les ventes qui ne sont pas représentatives du marché. Les échantillons doivent contenir au moins 30 transactions pour être significatifs sur le plan statistique.

L'Est qui manque d'amour

La ligne bleue du métro qui est promise à Anjou depuis 30 ans, la réfection du boulevard Notre-Dame reportée sine die, le service rapide de bus Pie-IX suspendu depuis 16 ans, des friches industrielles qui attendent d'être décontaminées depuis des décennies : l'Est manque d'amour... depuis longtemps.