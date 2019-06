À deux fins de semaine infernales d'un pont neuf

On n'ouvre pas des ponts neufs toutes les fins de semaine. Surtout de l'envergure du nouveau pont Samuel-De Champlain. À partir de lundi prochain, à 5 h du matin, les automobilistes pourront enfin expérimenter une traversée du fleuve Saint-Laurent sur un spectaculaire ouvrage de plus de 4 milliards, avec vue imprenable sur le centre-ville de Montréal.

Mais avant d'arriver là, il faudra souffrir encore un peu, ou tout simplement laisser sa voiture au garage durant les week-ends de la fête nationale et de la fête du Canada, qui seront particulièrement pénibles sur les autoroutes de la région métropolitaine.

Au cours de ces deux fins de semaine de trois jours, les équipes du consortium responsable de la construction du nouveau pont, Signature sur le Saint-Laurent (SSL), devront « débrancher » les autoroutes d'approche qui alimentent actuellement le vieux pont Champlain, afin de les raccorder au nouveau pont Samuel-De Champlain.

En plus de travailler dans des délais extrêmement serrés et des espaces restreints, SSL devra aussi composer avec les autres entraves majeures prévues par le ministère des Transports du Québec (MTQ) sur ses propres infrastructures, pendant ces deux week-ends, et avec la première soirée des grands feux d'artifice de La Ronde, le soir du 29 juin.

Ainsi, comme toujours les soirs de spectacles pyrotechniques, le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé dans les deux directions, ce soir-là, pendant que la circulation sera interdite sur le pont Champlain en direction de la Rive-Sud, et que le pont Mercier sera réduit à une seule voie de circulation par direction.

La pression sera si élevée sur le réseau autoroutier de l'île de Montréal, au cours de cette soirée, que le consortium SSL aménagera un chemin d'accès de plusieurs kilomètres de long pour permettre aux automobilistes de sortir de la métropole en direction de la Rive-Sud, et ce, en empruntant le vieux pont Champlain, même s'il est fermé.

Ce chemin de détour, créé pour cette seule occasion, et aménagé en bordure de l'autoroute Bonaventure, ne sera utilisé que pendant quatre heures ce soir-là, entre 21 h et 1 h du matin, afin de compenser la fermeture d'un soir du pont Jacques-Cartier.