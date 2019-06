«Crise du logement» à Gatineau et Montréal

Elle sera précédée par un rassemblement familial que le FRAPRU a baptisé le « grand dîner des évincés » au parc Nelson-Mandela pour attirer l'attention sur la pénurie de logements à Montréal exacerbée par la transformation de logements en condos, la spéculation immobilière et l'accaparement de logements à des fins touristiques par Airbnb.

« Le constat c'est que dans la dernière année on a eu une baisse généralisée du taux d'inoccupation dans l'ensemble du Québec, mais la pénurie affecte davantage la grande région de Montréal et la ville de Gatineau », affirme Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

À deux semaines de la grande journée des déménagements au Québec, le sort réservé aux locataires à faible revenu préoccupe au plus haut point le FRAPRU, qui fait état d'un taux d'inoccupation des logements de 1,9 % à Montréal et de 0,7 % à Gatineau où l'organisme a pris en charge cinq familles dans cette ville où les inondations et les tornades ont mis plus de pression sur les ménages locatifs.

Dans la métropole, c'est 161 ménages qui ont fait appel au service d'aide au logement de l'Office municipal d'habitation de Montréal depuis janvier dernier, dont une vingtaine de familles n'ont toujours pas trouvé de logement pour le 1er juillet selon Mme Laflamme.

« C'est la pire pénurie de logements en 14 ans à Montréal et ça ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) », dit-elle en entrevue à La Presse canadienne.

Pourtant, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, indiquait le 31 mai dernier que « la situation du logement est actuellement bien contrôlée au Québec et les taux d'inoccupation n'ont rien de comparable à ceux enregistrés au début des années 2000. »

Ses propos ont été contredits dans les derniers jours par des organismes qui viennent en aide aux gens à faible revenu qui ont dressé un tout autre portrait, et au FRAPRU on n'hésite pas une seconde à parler d'une « crise du logement ».

« La ministre ne saisit pas la gravité de la situation dans les régions de Montréal et Gatineau », affirme Véronique Laflamme qui déplore que la pénurie de logements ait fait monter le coût des loyers dans la dernière année.

« On parle de plus de 4 % de hausse, mais pour les plus grands logements, qui sont les plus rares, on a des hausses de loyer entre 6 % et 14 %. C'est énorme ! » dit-elle.

Selon le FRAPRU, 87 000 ménages locataires de Montréal dépensent plus de la moitié de leur revenu pour se loger. Ainsi, les manifestants revendiqueront des logements sociaux à la hauteur des besoins auprès des différents paliers gouvernementaux, particulièrement auprès du gouvernement de François Legault.

Au Québec, les chiffres de la SCHL confirment que le marché locatif s'est fortement resserré. Le taux d'inoccupation est passé de 3,4 % en 2017 à 2,3 % en 2018, selon les données de la SCHL qui dresse un portrait préoccupant dans plusieurs villes québécoises.

-Montréal : taux d'inoccupation de 1,9 %

-Joliette : taux d'inoccupation de 1,7 %

-Drummondville : taux d'inoccupation de 1,7 %

-Sainte-Marie, en Beauce : taux d'inoccupation de 1,7 % (avant les inondations printanières)

-Gaspé : taux d'inoccupation de 1,2 %

-Val-d'Or : taux d'inoccupation de 1,2 %

-Rouyn-Noranda : taux d'inoccupation de 1,2 %

-Granby : taux d'inoccupation de 1,4 %

-Québec : taux d'inoccupation de 3,3 %