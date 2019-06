Les pompiers de Montréal formés à administrer la naloxone

«On doit pouvoir agir plus rapidement, on doit absolument être là pour celles et ceux qui se retrouvent dans une situation qui peut mener à la mort, a dit la mairesse. On espère que ce nouvel outil va contribuer, entre autres, à réduire les dangers liés à la consommation de drogue.»

En janvier 2018, Valérie Plante avait demandé au ministre de la Santé et des Services sociaux que cette initiative soit mise en place. Les paramédics d'Urgence-santé ont commencé à former des pompiers à partir de septembre de la même année. L'antidote a été déployé progressivement dans les casernes, prioritairement dans les secteurs les plus à risque, Hochelaga-Maisonneuve et Centre-Sud.

Selon Richard Liebman, directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Montréal, l'administration de la naloxone par les pompiers premiers répondants a déjà sauvé des vies. «Nous avons une dizaine de cas où les personnes secourues avaient recommencé à respirer avant l'arrivée des paramédics d'Urgence-santé.»