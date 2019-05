Outremont fera payer le stationnement dans ses rues

Outremont s'apprête à faire payer le stationnement partout dans ses rues, ce qui lui rapportera 400 000 $ de plus, qui seront investis dans des mesures de « transition écologique ».

Par contre, en ajoutant 400 places et en permettant aux détenteurs de vignettes de se garer n'importe où sur le territoire de l'arrondissement, ce plan ne contient aucune mesure pour inciter les résidents d'Outremont à délaisser leur voiture, alors que c'est généralement le but recherché par Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante.

«C'est un plan par étapes. On va voir par la suite les mesures qu'on peut prendre pour décourager les gens de prendre leur voiture, pour les inciter à prendre les transports actifs et les transports en commun. C'est vrai que ce plan n'a pas l'air de mener à cet objectif, mais c'est un work in progress», a admis le maire de l'arrondissement d'Outremont, Philippe Tomlinson, en annonçant les nouvelles mesures jeudi matin.