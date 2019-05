Financement du tramway à Québec: aucun compromis au détriment de Montréal, prévient Plante

À la sortie de la réunion hebdomadaire du comité exécutif, Valérie Plante a d'abord affirmé être «une joueuse d'équipe» et elle s'est dite prête à trouver une solution afin de financer le tramway du maire de Québec, Régis Labeaume. «Ceci étant dit, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des Montréalais parce qu'en ce moment, je sais quoi faire avec les 800 millions. J'ai assez de projets de transport collectif pour les utiliser entièrement», a-t-elle déclaré.

Obtenir «un très bon deal» avec le gouvernement de François Legault, est la condition sine qua non de Mme Plante. «Il n'y aura pas de compromis de ma part. Le programme fédéral comporte des critères qui correspondent à la réalité montréalaise et c'est tout à fait légitime puisque nous sommes la métropole du Québec», a soutenu Mme Plante en ajoutant: «Si Québec est prêt à nous faire une offre intéressante, on va être ouvert. Mais pour l'instant, il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Jacques.»

Le gouvernement du Canada a mis à la disposition du monde municipal une enveloppe de 5,2 milliards destiné au transport collectif. La distribution de ces fonds se fait en fonction de normes strictes dont l'achalandage des transports en commun. Ces critères correspondent aux besoins de Montréal, souligne Mme Plante qui rappelle également que la moitié de la population du Québec se trouve dans la grande région métropolitaine.