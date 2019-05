Dix scénarios pour sauver la rue Saint-Denis

La rue Saint-Denis est la plus importante artère du Plateau-Mont-Royal et aussi la plus prestigieuse. Mais, au cours des dernières années, pas grand-chose n'a été fait pour enrayer son déclin. Devant les pressions, le maire d'arrondissement Luc Ferrandez promet un plan d'action d'ici un an, mais déjà, plusieurs scénarios sont sur la table.

Le maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, se donne un an pour accoucher d'un plan de revitalisation de la rue Saint-Denis « à court, moyen et long terme ».

« Ça prend un grand plan pour Saint-Denis », a admis le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en entrevue à La Presse, évoquant la possibilité d'assouplir la réglementation, d'ajouter des pistes cyclables, d'embellir et de verdir la rue, d'attirer des résidants et des hôteliers.

La situation n'est pas rose sur cette artère commerciale, l'une des plus belles et des plus importantes de Montréal, où un commerce sur quatre est fermé, à vendre ou à louer, entre les rues Sherbrooke et Gilford. Mais la fermeture de la boutique phare Arthur Quentin, le 31 mars, a eu l'effet d'un électrochoc.

Un an. C'est le temps que le maire Luc Ferrandez se donne pour accoucher d'un plan de revitalisation de la rue Saint-Denis « à court, moyen et long terme ».

« Je ne veux pas dire qu'on va enlever les autos. C'est une décision de la mairesse [Valérie Plante]. Je peux lui suggérer des choses, mais c'est elle qui va prendre la décision. »

Constat d'échec

En attendant, ce plan, qui est encore au stade des intentions, arrive trop tard pour de nombreux commerçants.

« Pourquoi avoir laissé la rue s'effondrer ainsi ? », demande Maryse Cantin, propriétaire de la défunte boutique Arthur Quentin, qui a fermé après 43 ans.

« Pourquoi ne pas avoir réagi aux premiers symptômes ? »

Ce n'est pas d'hier que cette rue est mal en point et que ses commerçants en arrachent. Touchée par un important chantier en 2016, elle a vu son taux d'inoccupation grimper à 23 %.

La Société de développement commercial de la rue Saint-Denis, de concert avec l'arrondissement, a fait des efforts d'embellissement au cours des dernières années : terrasse rouge, bancs publics, fontaine...

Mais, après avoir baissé en 2017, le nombre de locaux vacants, à vendre ou à louer, s'est remis à grimper l'an dernier. Résultat : il est aujourd'hui aussi élevé qu'au lendemain des travaux de 2016, même si neuf nouveaux commerces ont ouvert leurs portes depuis le début de l'année.

« On n'a pas mis d'argent dans la rue », confesse le maire Ferrandez, qui avait pourtant fait part de ses grandes ambitions pour la rue Saint-Denis, la plus importante de son arrondissement, dans une conférence prononcée en 2016.

« En 2017, Rachelle-Béry ouvrait. Gap s'était agrandi. En plus, ça se produisait en même temps que la baisse des loyers. Le coût des maisons et des loyers baissait sur Saint-Denis. On s'est dit "bingo" ! C'est en train de se faire, explique-t-il. Et puis, là, non. Plusieurs commerces ont fermé. Le taux de vacance a augmenté à 25 %. »

« On a la preuve noir sur blanc qu'il faut vraiment faire quelque chose pour Saint-Denis. Ça ne s'arrangera pas tout seul. » - Luc Ferrandez, maire du Plateau-Mont-Royal

Comité de travail

Quoi faire ? Investir pour métamorphoser les façades des immeubles défraîchis, aménager des pistes cyclables, planter des arbres, imposer une taxe aux commerçants qui refusent de louer leurs locaux vides, attirer des travailleurs et des touristes, occuper l'ancien Institut des sourdes-muettes, déserté depuis 2015 ?

« On avait parlé de toutes ces choses-là, dit M. Ferrandez. Mais on ne les a jamais mises en oeuvre. Ce qu'il faut faire, maintenant, c'est un comité de travail où on prend l'ensemble des solutions et où on décide ce qu'on peut faire à court, moyen, long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite avec nos budgets et nos règlements, qu'est-ce qui exige des changements de règlements et qu'est-ce qui exige de nouveaux budgets ? »

« On va les passer un à un et on va les faire. »

En 2016, M. Ferrandez disait qu'il fallait mettre au moins 40 millions dans un plan d'urbanisme pour la rue Saint-Denis et son patrimoine. Mais, depuis, il a modéré ses ardeurs. « J'ai compris qu'on n'aurait pas à refaire les égouts et les canalisations sur une bonne partie de la rue, justifie-t-il. Donc, si on investit, on pourrait se limiter aux trottoirs, à la piste cyclable et à la plantation d'arbres. »

La relance de la rue Saint-Denis ne sera pas l'un des grands projets de la Ville, contrairement à la rue Sainte-Catherine, au square Dorchester, à l'avenue McGill College, au square Phillips ou à la place des Montréalaises, auxquels la Ville consacre des millions de dollars.