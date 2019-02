Nette augmentation du nombre de chutes sur la glace à Montréal et Laval

Depuis le 1er janvier dernier, l'organisation a répondu a 710 appels pour des « chutes sur la glace » entre le 1er janvier et le 20 février. Entre 2016 et 2018, pour une période comparable, on comptait plutôt entre 418 et 458 chutes.

L'état des trottoirs de la métropole fait l'objet de nombreuses critiques depuis quelques jours. Encore hier, la mairesse Valérie Plante défendait la qualité du déneigement, attribuant à la météo la couche de glace qui subsistait.

« Je comprends la frustration des gens quand ils sortent de chez eux et trouvent que leur trottoir est mal déglacé. Mais il faut que les gens comprennent que ce sont les mêmes qui travaillent sur l'enlèvement de la neige et sur le déglaçage et l'entretien des trottoirs », a-t-elle dit.

- Avec Pierre-André Normandin, La Presse