L'exode de Montréal vers la banlieue s'accentue

La Presse Canadienne

Québec

La ville de Montréal a perdu 1,24 % de sa population entre le 1er juillet 2017 et la même date un an plus tard, ce qui représente le plus important déficit pour la métropole depuis 2009-2010. La plus grande ville au Québec a ainsi vu son nombre de citoyens chuter de près de 24 000 durant cette période.