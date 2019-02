Reprise du service de métro entre Montréal et Longueuil

Le service reprend graduellement sur la ligne jaune du métro de Montréal, qui relie la métropole à Longueuil, après une paralysie de plus d'une heure.

Une «intervention des services médicaux d'urgence» a forcé l'interruption du service.

«Il y a une navette entre les stations Papineau et Longueuil-Université-de-Sherbrooke et une autre entre les stations Jean-Drapeau et Berri-UQAM», a indiqué la STM.