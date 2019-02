Il reçoit une contravention pour avoir marché dans la rue à cause de la glace

Un Montréalais entend contester le constat d'infraction dont il a écopé pour avoir marché dans la rue afin d'éviter un trottoir recouvert de neige et de glace.

Selon le récit raconté sur les ondes de CBC news, Lateef Martin marchait le long de la rue Messier, samedi vers 1 h 30 du matin, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, quand il aurait été intercepté par un patrouilleur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

M. Martin a raconté qu'il a été arrêté quand il a refusé de fournir une preuve d'identité au patrouilleur. L'homme à la peau noire, qui marchait la tête recouverte d'un capuchon, avance que « sa race » a probablement été un facteur dans son arrestation. Il soutient qu'il revenait à pied d'une soirée chez un ami.

« Naturellement, j'ai décidé de marcher dans la rue parce que c'était plus sécuritaire. L'un de mes amis a chuté et s'était blessé au genou sur ce même tronçon de trottoir plus tôt dans la journée. [...] J'ai voulu être prudent », a-t-il relaté. M. Martin a reçu un constat de contravention de 48 $ pour avoir contrevenu à l'article 452 du Code de la route stipulant qu'un piéton doit emprunter le trottoir plutôt que la rue quand il y a en un longeant une artère.

« Je pense sincèrement qu'il (le policier) a décidé de me donner une contravention parce que j'ai refusé de lui dire où j'allais, et parce que je lui ai répondu sèchement », a précisé M. Martin. Le SPVM a refusé de commenté l'affaire hier, CBC news n'est pas parvenu à obtenir les commentaires de la Ville de Montréal.

Chaque année, la Ville de Montréal verse des milliers de dollars en dédommagements à des citoyens pour des chutes sur les trottoirs de son territoire. Récemment, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé la révision des pratiques de déglaçage sur les trottoirs, notamment avec l'utilisation de chenillettes surnommées « croque-glaces ».