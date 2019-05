Montréal poursuit les producteurs d'une série télé

Tournée en 2016 à Montréal, la série suivait une équipe fictive de soccer évoluant dans la métropole. Une partie du tournage a eu lieu au Stade de soccer, construit récemment dans le nord de l'île. Domicile de l'équipe mise en scène, l'amphithéâtre est d'ailleurs bien mis en évidence dans la bande-annonce de la série.

Voilà, la Ville de Montréal affirme que les producteurs n'ont jamais payé la facture de 96 222 $ pour la location de l'endroit. L'équipe a en effet loué l'amphithéâtre pendant 43 jours à l'été et à l'automne 2016, d'où le montant réclamé.

Outre au stade, le tournage de la série a eu lieu dans plusieurs arrondissements de Montréal. L'équipe a ainsi filmé des scènes sur la rue Ontario et l'avenue Bourbonnière, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, sur les rues de la Gauchetière et Peel, dans Ville-Marie, ainsi que sur la rue Roy, dans le Plateau-Mont-Royal. Or, la Ville indique que les producteurs n'ont jamais payé les permis d'occupation délivrés, pour un total de 9600 $.

Les producteurs ont aussi loué une salle au chalet du parc du Mont-Royal. Encore une fois, Montréal affirme qu'ils n'ont jamais payé la facture de 1020 $.

Enfin, la métropole réclame aussi 986 $ pour les services de ses policiers. Les producteurs avaient en effet demandé une escorte policière durant le tournage, mais n'auraient pas payé la facture envoyée par la Ville.

Avis de recouvrement et mises en demeure

La Ville de Montréal dit avoir envoyé six avis de recouvrement aux producteurs et deux mises en demeure sans jamais recevoir de paiement. La métropole a donc décidé de déposer une poursuite en Cour supérieure du Québec pour récupérer les montants.

Ce recours aux tribunaux est inusité, la métropole ayant rarement de la difficulté à se faire payer par les productions. «Il y a très peu de cas de défaut de paiement à la Ville pour les permis de tournage. Les affaires juridiques de la Ville traitent environ un dossier par année», indique Linda Boutin, porte-parole de Montréal.

La Presse a tenté de joindre Les Productions Scénarisées PMA, qui ont produit 21 Thunder et sont établies à Montréal. Leur principal dirigeant, Kenneth Hirsch, n'était pas disponible hier.

La CBC entend faire un suivi

Invitée à commenter, la CBC a indiqué qu'elle ignorait les difficultés rencontrées par Montréal pour obtenir paiement. «Nous allons faire le suivi auprès de la compagnie de production. Bien qu'elle n'y soit pas tenue légalement, la CBC s'attend à ce que ses producteurs indépendants respectent toutes leurs obligations», a indiqué Chuck Thompson, porte-parole.

Pour l'heure, 21 Thunder n'a eu qu'une saison, diffusée à l'été et à l'automne 2017 à la CBC. Les producteurs disent toutefois travailler sur une deuxième saison. Encore récemment, ils invitaient les gens ayant aimé la série à manifester leur intérêt pour une suite aux aventures du Thunder. La série mettait en vedette l'actrice Stephanie Bennett et les acteurs RJ Fetherstonhaugh et Emmanuel Kabongo.

- Avec la collaboration d'Isabelle Ducas, La Presse