Projet Turcot: grand remue-ménage à LaSalle

Les résidants de l'arrondissement de LaSalle et les automobilistes qui s'y déplacent devront redoubler de vigilance et surveiller la signalisation quand ils prendront la route pour se rendre dans le secteur ou en sortir, demain matin.

De plus, l'intersection du boulevard Angrignon et de la rue Notre-Dame devra être contrôlée à l'aide d'un feu de circulation en raison de l'étroitesse des aménagements routiers temporaires. Le virage d'un camion pourrait empiéter sur la seule voie ouverte en sens inverse.

La circulation sur le boulevard Angrignon et dans la rue Notre-Dame, deux des plus importantes artères de l'arrondissement, va subir d'importantes déviations, et les accès à l'autoroute 20 seront déplacés, dans le cadre des travaux de construction de l'échangeur Angrignon.

Autoroute 20

L'autoroute 20 Est sera « déplacée » vers son emplacement définitif au nord de l'ancienne gare de triage Turcot, à côté des voies de l'autoroute 20 Ouest.

Accès à l'A20

Les accès à l'autoroute 20, que ce soit en direction ouest ou est, sont aussi déplacés. Les automobilistes se dirigeant vers le centre-ville de Montréal devront emprunter un détour par la rue Pullman afin d'atteindre l'autoroute 20 Est. La bretelle temporaire donnant accès à l'A20 Ouest à partir de la rue Pullman sera quant à elle supprimée. L'accès à l'A20 Ouest se fera désormais par le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue.

Rue Notre-Dame

La circulation de la rue Notre-Dame actuelle sera déviée de sa trajectoire en raison de la fermeture complète de l'intersection avec le boulevard Angrignon. Elle empruntera sur quelques kilomètres d'anciennes voies de l'autoroute 20 Est ainsi que des structures temporaires, jusqu'à l'ouest du boulevard Angrignon. Ce tronçon comptera le même nombre de voies que la rue Notre-Dame, soit deux voies en direction est et une en direction ouest. Cette nouvelle configuration sera modifiée à nouveau à la fin de l'été.

Boulevard Angrignon

Le pont du boulevard Angrignon enjambant la rue Notre-Dame permet de franchir le canal de Lachine et relie le réseau artériel municipal à l'autoroute 20. C'est une des principales portes d'entrée ou de sortie de l'arrondissement de LaSalle, enclavé entre le canal, le Saint-Laurent et le parc Angrignon. À partir de demain, et pour les 300 jours qui vont suivre, le trafic sera réduit dans cet axe à une voie par direction, en plus d'être contrôlé par un feu de circulation à l'intersection de la rue Notre-Dame.

Une nouvelle configuration sera ensuite mise en place à la fin de l'été, jusqu'à ce que les travaux soient terminés, à la fin de 2019.