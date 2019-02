Mélimax bannie pour des rebuts jetés illégalement

Mario Landry et son entreprise Mélimax sont dans la ligne de mire du ministère de l'Environnement depuis longtemps. L'homme d'affaires qui exploite un centre de tri de matériaux secs à Châteauguay et un autre à Montréal est un des plus gros acteurs de l'industrie des débris de construction, rénovation et démolition dans la région.

Il gère l'écocentre de la Ville de Châteauguay et reçoit des millions en fonds publics de la Ville de Montréal pour prendre en charge des matériaux secs apportés par les citoyens et les entreprises aux écocentres de LaSalle et de Saint-Laurent, entre autres. Plusieurs autres municipalités de la Montérégie, dont Longueuil, font affaire avec lui pour ramasser les matières résiduelles non organiques dont les citoyens se débarrassent dans les écocentres, tels le bois, le métal, les appareils électroniques et les pneus.

Les centres de tri comme les siens ont pour mission de recycler ou revitaliser la majorité de la matière amenée aux écocentres, pour minimiser ce qui est envoyé à l'enfouissement.

« Danger grave »

En 2008, M. Landry a acheté une ancienne sablière à Godmanchester et il a demandé un permis pour la transformer en site d'enfouissement. Le Ministère a refusé son projet parce que le site est beaucoup trop perméable : tout contaminant jeté à cet endroit risque de s'infiltrer rapidement dans le sol et d'atteindre la nappe phréatique.

Malgré ce refus, des inspecteurs du Ministère ont constaté que l'ancienne sablière se remplissait de matières résiduelles à un rythme effréné au fil des ans : leurs rapports déposés en cour font état de débris de plastique, de métal, d'isolant, de bois, de polystyrène, de brique, de céramique, de tuyaux de PVP, de gypse, de bardeaux d'asphalte et de circuits électroniques, entre autres.

Lors du passage de La Presse hier, le site était recouvert d'une fine couche de neige. Mais une inspectrice qui s'y est rendue en automne y a décelé une odeur infecte rappelant le vomi, les oeufs pourris, le souffre, la cave humide et le gypse.

« On se bouche le nez, puis on ne veut pas rester là », précisait-elle dans un rapport que nous avons obtenu.

La nappe phréatique était menacée. Lors d'une des inspections, les fonctionnaires ont vu trois camions semi-remorques venus déverser des rebuts provenant d'un centre de tri Mélimax.

Après avoir reçu plusieurs avis de non-conformité, Mario Landry s'était engagé devant la cour à ne plus accepter de matières résiduelles sur son terrain de Godmanchester. Comme les rebus ont continué à s'accumuler, le Ministère a demandé qu'il soit cité pour outrage au tribunal (la cause n'a toujours pas été entendue).

Par ailleurs, La Presse a appris que le Ministère avait décerné quatre constats d'infraction à Mario Landry et ses entreprises l'automne dernier, pour divers manquements à la Loi sur la qualité de l'environnement. Les infractions sont reliées à l'accumulation de rebuts à Godmanchester et à la gestion des matières résiduelles à ses installations de Châteauguay. Il s'agit d'accusations pénales passibles de lourdes amendes.

Mario Landry conteste les prétentions du Ministère et a annoncé son intention de se défendre devant les tribunaux. Il prétend depuis des années que ce sont d'autres personnes qui sont venues déverser des matières résiduelles sur son terrain de Godmanchester. Il a vendu le terrain récemment, mais il s'est engagé quand même à nettoyer les lieux à ses frais, au coût de 2 millions de dollars, selon son avocate, Me Sophie Cardinal.