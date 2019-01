Longueuil: des organismes municipaux prennent leur distance des élus

L'organisme qui gère le club de golf municipal le Parcours du cerf ainsi que le port de plaisance de Longueuil s'apprête à modifier ses statuts et règlements afin de prendre ses distances des élus municipaux. Une réunion du conseil d'administration suivie d'une assemblée générale spéciale sont convoquées ce soir pour confirmer les changements, a appris La Presse.

Jusqu'à maintenant, huit des neuf membres du conseil d'administration étaient choisis par la Ville de Longueuil. L'empreinte politique serait maintenant réduite à seulement deux sièges si les deux tiers des voix vont dans ce sens. « Cela correspond à la nouvelle tendance pour éloigner le politique de la gestion des organismes paramunicipaux », explique le président du conseil d'administration, Daniel Beauchesne qui dit viser plus de rigueur.

Selon ce dernier, les changements envisagés complèteront ce qui a été amorcé depuis 2010 alors que les administrateurs bénéficiaient d'avantages financiers (golf et restaurant, par exemple). « Il n'y a eu aucune commande. Les changements que je propose sont pour le bien de l'organisme que je représente. Nous sommes un OBNL qui a une autonomie de fonctionnement. On a une convention qui nous lie à la Ville parce que nous administrons des biens de la Ville mais nous ne sommes pas un service municipal. Nous sommes indépendants », insiste M. Beauchesne.

Dans le périmètre comptable de la Ville

Depuis janvier dernier, les opérations d'Agaparc (Parcours du Cerf) et Sogerive (port de plaisance) sont fusionnées officiellement et les deux organismes n'en forment maintenant qu'un seul, soit la Société Rive et Parcs de Longueuil. L'organisme a été immatriculé le 7 janvier dernier auprès du Registraire des entreprises du Québec. Le nom doit être entériné demain soir lors de la séance mensuelle du conseil municipal de Longueuil.

Selon le site internet de la Ville, Agaparc et Sogerive sont des sociétés paramunicipales à qui est confiée l'administration d'équipements municipaux. À cet égard, elles font partie du périmètre comptable de la municipalité comme le soulignent les états financiers annuels de la Ville. Leur budget doit d'ailleurs être approuvé par le conseil municipal ; un point à l'ordre du jour du conseil municipal de demain, concerne justement le budget de fonctionnement et les immobilisations de la Société Rive et Parcs de Longueuil.

Ce statut fait dire à l'opposition officielle à l'hôtel de ville qu'un changement aussi profond que les règles de nomination des membres du conseil d'administration, devrait être soumis à l'approbation du conseil municipal. C'est d'autant plus vrai pour le chef de l'opposition, Xavier Léger, qu'il s'agit d'un deuxième organisme à portée municipale qui agit ainsi en un mois.

Le 14 décembre dernier, l'organisme DASH-L qui gère l'aéroport municipal de Saint-Hubert/Longueuil a également modifié ses règles de nomination de ses administrateurs. Comme pour la Société Rive et Parcs de Longueuil, la municipalité ne nomme plus autant d'administrateurs (trois plutôt que neuf) qu'auparavant.

« Je trouve ça inquiétant. Cela se fait toujours un peu en catimini et ce sont les citoyens qui perdent leur levier sur ces organismes paramunicipaux. Ce sont des manoeuvres semblables », commente M. Léger.

Selon les résultats du vote de ce soir, M. Léger entend réagir car, dit-il, « on est en train de donner les clés de nos actifs sans avoir le contrôle de la gestion que ces gens-là peuvent en faire. »

Au cabinet de la mairesse Sylvie Parent, on ne voit aucun inconvénient à ce qu'un « organisme autonome fasse ses choix ».