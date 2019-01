Rapport du BIG: un entrepreneur exigeait une cote des sous-traitants

Des sous-traitants ont été obligés de verser une cote de 5 à 15 % à l'entrepreneur général Les Constructions Lavacon inc. pour certains travaux effectués lors de l'agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds. C'est ce que révèle une enquête du Bureau de l'inspecteur général de Montréal qui conclut à des gestes suffisamment graves et répréhensibles pour transmettre le dossier à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) ainsi qu'à l'Autorité des marchés publics (AMP).

Selon le rapport d'enquête du Bureau de l'inspecteur général (BIG) qui vient d'être déposé à la séance du conseil municipal de Montréal, « les moyens utilisés par Les Constructions Lavacon inc. constituent une manoeuvre frauduleuse ». L'inspectrice générale Brigitte Bishop recommande donc aux élus montréalais d'exclure Lavacon de tout contrat ou sous-contrat public pour une période de cinq ans.

Me Bishop recommande également à la Ville de prendre des mesures de contrôles supplémentaires dans les documents d'appel d'offres afin d'assurer l'intégrité et la transparence de la facturation. Il s'agit de contrer des façons de faire similaires, car « l'inspectrice générale croit que Les Constructions Lavacon inc. n'est pas la seule entreprise qui pourrait utiliser le stratagème mis à jour par son enquête ».

Le BIG souligne que l'entrepreneur a tiré profit de la situation au détriment de la Ville. Lavacon ne payait pas « la véritable valeur des travaux exécutés par les sous-[traitants] tout en demandant le plein paiement à la Ville de Montréal ». « Lavacon s'est placé dans une situation de conflit entre ses propres intérêts et ceux de la Ville de Montréal puisqu'il a retiré des avantages financiers à ce que les travaux des sous-traitants soient faits au coût le plus élevé possible ».

Concrètement, Lavacon a conclu des ententes de « partage des frais » avec ses sous-traitants qui se sont engagés à lui remettre un escompte, c'est-à-dire une cote de 5 à 15 % de la valeur des travaux effectués pour chaque directive de changement, communément appelés des extra.

Ainsi, lors d'une directive de changement, le sous-traitant remettait son estimation des coûts des travaux à Lavacon qui les transmettait à la Ville pour autoriser la dépense. Le bon de commande alors envoyé au sous-traitant était « coupé d'un montant correspondant à l'escompte inclus dans l'entente ».

« À aucun moment, les responsables du projet pour la Ville de Montréal n'ont été mis au courant d'une telle entente et il leur aurait été impossible d'en connaître l'existence puisque les sous-traitants relevaient de la responsabilité de l'entrepreneur général », peut-on lire dans le rapport du BIG.

L'enquête administrative a été déclenchée à la suite d'une dénonciation. Les enquêteurs ont analysé plus de 50 directives de changements émises entre août 2017 et mai 2018. Ils ont rencontré 10 des 30 sous-traitants de Lavacon.

L'entrepreneur a obtenu le contrat de 20,3 millions lors d'un second appel d'offres public lancé en janvier 2017. Neuf autres entreprises avaient déposé une soumission.

Le chantier de construction de la bibliothèque de Pierrefonds est terminé depuis la fin de l'automne. Il reste quelques ajustements à apporter ce qui devrait mener à l'ouverture officielle au printemps. Le projet a bénéficié d'une aide financière du gouvernement du Québec de 4 millions.

Les Constructions Lavacon est une entreprise dirigée par Luigi Pallotta depuis sa création en 1988.