Allégations sous serment: Terrebonne demande des explications à son ex-DG

Le procureur de Terrebonne, Me Joël Mercier, interrogeait dernièrement une personne dans un dossier qui se trouvera bientôt devant les tribunaux quand celle-ci a fait d'étonnantes allégations visant Daniel Sauriol, qui a annoncé son départ récemment. Ces informations ayant été avancées alors que le témoignage se faisait sous serment, elles ont été prises très au sérieux. « C'est un hasard. On ne s'attendait pas à trouver cela dans ce dossier », confie le maire Marc-André Plante.

Informé de ces allégations mercredi à son retour de vacances, l'élu a convoqué son comité exécutif. Les membres se sont réunis hier matin et ont officiellement demandé à Me Mercier d'éclaircir l'affaire. « Certains faits ont été portés à la connaissance des autorités municipales et, en conséquence, il y a lieu de prévoir que M. Sauriol soit convoqué devant le procureur de la Ville pour répondre à toute question relative à son emploi à titre de directeur de l'urbanisme ou à tout autre titre », peut-on lire dans la résolution.

Ces démarches devant prendre quelques semaines, Terrebonne a décidé de suspendre en attendant le paiement de l'indemnité de départ. Daniel Sauriol a droit à 189 000 $, soit 12 mois de salaire, à la suite de son départ annoncé à la surprise générale le 21 décembre dernier. Il a depuis été remplacé par l'ex-directeur général de Montréal, Alain Marcoux.

Terrebonne n'a pas souhaité commenter les allégations visant son ancien directeur général. « Mais disons que c'est suffisamment grave pour que le maire souhaite convoquer son exécutif dans les 48 heures », a indiqué M. Plante.

Procédure normale

Le maire évoque une procédure normale pour permettre à M. Sauriol de donner sa version des faits. Terrebonne dit avoir procédé de la même façon l'automne dernier avec un autre employé. « On prend toutes les précautions pour vérifier. On veut protéger l'intégrité autant de l'institution que de la personne. Cette décision est bonne pour la Ville et pour M. Sauriol », estime M. Plante.

Les allégations remonteraient à l'époque où Daniel Sauriol était directeur de l'urbanisme, soit il y a quelques années. Travaillant pour Terrebonne depuis 19 ans, il était directeur général depuis deux ans, après un passage comme directeur général adjoint.

Le maire assure que la décision n'a aucun lien avec la diffusion jeudi soir d'un reportage à TVA sur les voyages de l'ex-maire Jean-Marc Robitaille sur le bateau de l'entrepreneur Antonio Accurso. « Il n'y a aucun lien. J'ai été informé des allégations faites sous serment avant de savoir qu'il y aurait un reportage », assure M. Plante.

Terrebonne espère obtenir des éclaircissements d'ici quelques semaines. Le conseil municipal devait en effet voter à sa prochaine rencontre, le 21 janvier, sur une résolution pour entériner le départ de son ancien directeur général et l'indemnité qui lui sera versée.