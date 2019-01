Montréal se prépare à un nouveau cocktail météo

Une armada de 1000 appareils déblaie les 4000 km de rues et 6000 km de trottoirs de Montréal depuis 1h ce matin, explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville. Les 10 cm de neige tombés au cours des dernières heures ont ainsi été poussés sur les côtés des chaussées afin de faciliter la circulation.

Une opération d'épandage d'abrasif a aussi été lancée alors que Montréal attend un cocktail météo au cours de la nuit prochaine. Un système mélangeant grésil, verglas, pluie et neige devrait s'abattre sur le sud du Québec et pourrait laisser une autre couche de 3 à 6 cm dans les rues de la métropole. Les conditions sont toutefois très variables et ainsi difficiles à prévoir avec précision.

La Ville a donc prévu attendre pour évaluer la possibilité de déclencher une opération de chargement de la neige. La politique de déneigement de la métropole prévoit que l'enlèvement peut être déclenché lorsque de 10 et 15 cm de neige sont tombés au sol.

« On va poursuivre activités d'entretien dans les prochaines heures. Il n'y a pas de décision prise pour un éventuel chargement », a indiqué Philippe Sabourin.

Notons que Montréal venait à peine de terminer une opération partielle de chargement de la neige. Neuf des 19 arrondissements de la métropole ont profité de la fin de semaine pour éliminer la neige et la glace accumulées dans leurs rues durant les fêtes.