Le pont de la rue Saint-Jacques, 1370 jours plus tard

Il n'est pas encore tout à fait terminé. Une seule voie sera ouverte, en direction est, au cours des prochains mois, et le trottoir du côté sud du pont ne sera pas accessible avant le printemps 2019. Mais après avoir passé plus de trois ans et demi sans pont pour franchir la tranchée de l'autoroute, entre le boulevard Décarie et la rue Addington, les usagers de la rue Saint-Jacques et les résidants du quartier Notre-Dame-de-Grâce ne s'en formaliseront sans doute pas.

« En raison des conditions météorologiques des dernières semaines, et ce, malgré tous les efforts déployés sur le chantier, certains travaux n'ont pas pu être complétés avant la saison hivernale », a fait savoir