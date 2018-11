«Des semaines» pour réparer la fuite au tunnel Atwater

« C'est vraiment un effort colossal. On se retrouve dans cette situation à cause de la désuétude de nos équipements », dit Chantal Morissette, qui a fait un bilan de la situation cet après-midi.

Mardi matin, un entrepreneur a percé une conduite de 24 pouces (60 cm) durant des travaux, inondant le tunnel Atwater et forçant ainsi une interruption de la circulation. En temps normal, il suffit de fermer deux vannes pour colmater une telle fuite. Voilà, les deux vannes se sont retrouvées inondées et étaient donc inaccessibles.

Montréal a donc dû étendre la fermeture sur son réseau d'eau. Ce sont donc 15 vannes plutôt que deux qui devaient être fermées, ce qui prend beaucoup plus de temps. Et comme la fuite est survenue près de l'usine de production d'eau Atwater, l'opération implique de fermer l'une des trois immenses conduites permettant à l'usine d'alimenter en eau potable le réseau montréalais. Cette opération est d'autant plus délicate qu'une autre des trois conduites est déjà actuellement fermée en raison de travaux d'entretien. Bref, il ne restait plus qu'un seul collecteur pour alimenter les réservoirs d'eau.

Comble de malchance, la 15e et dernière vanne à fermer s'est avérée défectueuse, n'étant pas étanche. « On n'a pas été capables d'isoler la fuite, on s'est retrouvé dans une impasse », a relaté Chantal Morissette.

En dernier recours, Montréal a entrepris de déployer « des efforts colossaux » pour pomper l'eau du tunnel et ainsi accéder aux deux vannes inondées. « On a été capables ce matin d'accéder à la chambre de vanne, mais encore une fois, une des deux vannes n'est pas étanche », a indiqué la directrice.

Montréal dit donc encore être à la recherche d'une solution pour isoler la fuite, déterminer comment l'entrepreneur a fait pour percer la conduite et ensuite la réparer. « On n'a pas encore trouvé la solution », a confirmé Mme Morissette.

Le service de l'eau prévoit ainsi être occupé par cet incident pour « des semaines » encore. Une centaine de personnes sont mobilisées, dont une quarantaine du service de l'eau.