Grande marche pour défendre la gestion de l'offre à Montréal

Une marche, organisée par l'Union des producteurs agricoles (UPA), s'est déroulée en après-midi, entre le parc La Fontaine et la place des Festivals, à Montréal.

Plusieurs personnes brandissaient des pancartes ou frappaient sur des casseroles. D'autres poussaient devant eux un panier d'épicerie.

L'événement appelé « Garde-manger en danger » interpelle plus particulièrement les producteurs québécois sous gestion de l'offre, qui disent « avoir fait les frais des négociations ».

Des élus de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, y compris du gouvernement caquiste, devaient y participer.

L'UPA souligne qu'à l'instar des ententes commerciales précédentes, le gouvernement canadien n'a imposé aucune exigence sur les aliments importés, même si les normes sanitaires, sociales et environnementales au Québec et au Canada sont parmi les plus sévères au monde. L'organisation affirme que « cette incohérence désavantage fortement les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire canadienne ».

Les manifestants, parmi lesquels on retrouvait des consommateurs, estiment que l'avenir alimentaire du Canada et du Québec passe par le respect de notre agriculture et le soutien aux producteurs et aliments d'ici.

Parmi eux, on retrouvait Monia Grenier, une productrice laitière et membre du conseil d'administration de l'UPA-Estrie. Selon elle, l'incertitude sur l'avenir des marchés demeure la conséquence la plus difficile à supporter. Elle espère que les fermiers recevront l'appui de la population canadienne et que celle-ci s'engagera à n'acheter que des produits locaux.