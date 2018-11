Montréal veut ramener le patinage au sommet du mont Royal

« C'est une activité historique qu'on voudrait conserver », a répondu à un citoyen l'élu Luc Ferrandez, responsable des grands parcs de Montréal.

Pratiqué depuis 1930, le patinage est interdit sur le lac aux Castors depuis l'hiver dernier. Pendant un redoux, un camion servant à l'entretien de la surface est tombé à l'eau en défonçant la couche de glace. Les responsables du parc du Mont-Royal ont préféré interdire le patinage en raison du danger. Les récents travaux au lac ont agrandi sa profondeur, qui dépasse désormais les 6 mètres par endroit (21 pieds).

Luc Ferrandez a indiqué que Montréal est à « réinterpréter le risque » posé par le patinage. Des emplacements alternatifs au lac aux Castors sont à l'étude. On envisage aussi l'utilisation de plus petits véhicules pour assurer l'arrosage et le déblaiement de la surface de glisse.

Plus de patinoires réfrigérées

Montréal veut aussi aménager plus de patinoires réfrigérées en raison du réchauffement des températures. La saison de patinage étant de plus en plus courte, la métropole travaille à implanter de telles installations pour maintenir cette activité prisée des Montréalais.

L'élue responsable des sports, Rosannie Filato, a indiqué que Montréal comptait aménager une patinoire réfrigérée par année pour rattraper son retard par rapport à d'autres grandes villes canadiennes.