Gouvernement Legault: Valérie Plante souhaite un travail complémentaire avec les régions

«Le nouveau gouvernement a été élu avec une grande majorité ce qui veut dire que les Québécois et Québécoises ont de grandes attentes. Ça tombe bien. Moi aussi», a-t-elle lancé en conférence de presse en fin d'après-midi jeudi. Mme Plante a promis d'entreprendre les discussions dans le respect et l'ouverture, un style de leadership qui l'a bien servie jusqu'à présent, a-t-elle souligné. «Nous allons travailler un dossier à la fois».

Ainsi, la mairie aura à travailler notamment avec la nouvelle ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. Cette dernière qui était jusque-là mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, était une adversaire de Mme Plante. Mais Valérie Plante ne voit aucun conflit à l'horizon ; elle note plutôt qu'elles sont d'accord sur plusieurs dossiers, dont celui d'investir dans l'est de Montréal.

TRAVAILLER ENSEMBLE

La mairesse Plante s'est par ailleurs défendue de devoir rappeler le rôle incontournable de Montréal comme moteur économique pour toute la province. La mairesse a d'ailleurs rappelé que le nouveau premier ministre est un «homme pragmatique» et qu'il est lui-même un Montréalais puisqu'il habite à Outremont. «On comprend le rôle de la métropole au Québec. Je pense que c'est compris par tous. [...] Nous sommes complémentaires et non pas en opposition avec les régions», a-t-elle déclaré avant d'ajouter qu'«il faut que l'on travaille ensemble et pour moi, c'est très clair que M. Legault le comprend».

Selon le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, un grand défi attend Valérie Plante qui devra démontrer sa capacité de traiter avec un gouvernement qui a, a priori, des orientations différentes des siennes. Il suffit de penser au projet de métro de la ligne rose ou la gouvernance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

«Ça va être un véritable test de leadership pour la mairesse. Est-ce qu'elle va pouvoir tirer son épingle du jeu sur différents enjeux, faire valoir les intérêts de Montréal qui sont ceux de tout le Québec ? [...] Ce sera à la mairesse de démontrer qu'elle est la véritable mairesse de la métropole, et pas seulement d'un petit village avec quelques arrondissements», a commenté M. Perez.

À LAVAL

Du côté de Laval, le maire Marc Demers a salué son nouvel interlocuteur responsable de la région, soit le ministre des Finances Éric Girard. Il a également souligné la nomination de François Bonnardel qui hérite des Transports et de sa collègue Chantal Rouleau comme ministre déléguée des Transports et responsable de la Métropole. Il espère qu'ils seront des alliés pour le développement de Laval.

«Nous avons de grands projets pour améliorer la mobilité et le transport collectif et nous souhaitons vivement la mise en oeuvre du réseau de transport intégré Laval-Basses-Laurentides», a-t-il indiqué par voie de communiqué.