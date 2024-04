Devant la multiplication des cafés de réparation, où les particuliers peuvent rafistoler leurs objets brisés avec l’aide de bénévoles, Beaconsfield a poussé le concept un peu plus loin. Cette ville de l’ouest de l’île de Montréal a recruté des aînés pour mettre leurs talents au service de leurs concitoyens.

Emily, 11 ans, s’est présentée à la première Journée de réparation communautaire de Beaconsfield avec une peluche mal en point. Wolfie a perdu un œil, et sa queue s’est décousue.

« Elle l’a depuis qu’elle est toute petite, elle dort avec lui tout le temps. Ça fait deux ans qu’on dit qu’on va le réparer », confie son père, Nicolas.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Siu Do recoud Wolfie, la peluche d’Emily.

Assise derrière sa machine à coudre, Siu Do montre à la fillette comment passer une longueur de fil dans le chas d’une aiguille, et y faire un nœud. Elle lui tend ensuite un coffret de boutons multicolores, en l’invitant à y choisir un œil de rechange pour son animal en peluche. Le visage de la fillette s’illumine d’un large sourire.

« Oh, elle va être tellement contente ! », se réjouit son père.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Siu Do, aînée bricoleuse de Beaconsfield

« Je couds, mais je peux faire d’autres choses. Je suis une bricoleuse », dit fièrement Mme Do. Réparer des luminaires, poser un gradateur, faire un peu de plomberie, c’est elle qui s’en charge à la maison. Elle a répondu à l’appel de sa municipalité parce qu’elle a « du temps libre », mais aussi parce qu’elle va « peut-être apprendre de nouveaux trucs des autres bénévoles, et ils auront peut-être des outils spécialisés, pour l’électronique, par exemple ».

À la table d’en face, la station de soudure ne dérougit pas.

J’ai amené ma vieille machine à coudre parce que je suis capable de coudre, mais ce n’est pas ce que je préfère. J’aime réparer des choses. Carol Murgatroyd

« J’ai installé mon lavabo, changé toutes les lumières de la maison, je répare des meubles en bois, je peux remplacer une fiche d’alimentation électrique, je fabrique et répare des bijoux... », ajoute-t-elle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Carol Murgatroyd, aînée bricoleuse de Beaconsfield

C’est Judith Caron, chef de section, services au public à la bibliothèque municipale, qui a eu l’idée de faire appel aux compétences des retraités de la municipalité.

« Mon père est très patenteux. Il était infirmier, mais a appris plein d’autres habiletés. Il a bâti sa maison, il répare l’auto, il trouve des solutions. Je me suis dit que ce n’était certainement pas le seul aîné au monde qui a plein de connaissances. »

Le projet « Aînés bricoleurs » de Beaconsfield a décroché une subvention fédérale de 25 000 $, du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La somme a notamment servi à acheter des outils pour les Journées de réparation communautaires et à produire de petites vidéos pratiques. On y voit notamment un bricoleur aguerri expliquer quels outils se procurer pour se constituer un coffre de base.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Aperçu des outils nécessaires pour les réparations

Rien ne se perd

Un cri de joie fuse à une table voisine.

« Yé ! C’est fabuleux, ils ont réussi à faire marcher ma machine ! », s’exclame Shelagh Webster en montrant son batteur à main multifonctions.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Shelagh Webster

« Regardez les sourires sur les visages, des deux côtés de la table », souligne Serge Markovic, un des bénévoles du Repair Café de Pierrefonds venus donner un coup de main à Beaconsfield pour cette première journée de réparation.

John, de Beaconsfield, a ainsi fait équipe avec Pierre, de Pierrefonds, pour ressusciter le batteur à main de Mme Webster.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Pierre, ingénieur et bénévole au Repair Café de Pierrefonds, est venu donner un coup de main aux bénévoles de Beaconsfield, comme John, un ingénieur retraité.

Nous l’avons ouvert, soudé, réassemblé. Je suis un ingénieur retraité, alors j’aime l’idée de réparer. John

Sudesh Bhalla, une autre aînée bricoleuse, se joint à eux pour la prochaine intervention, sur un pied mélangeur frappé de paralysie. Tandis qu’elle cherche sur l’internet comment ouvrir l’engin sans le casser, John va chercher un multimètre pour vérifier si le courant électrique passe encore. L’équipe ne ménage pas ses efforts, mais après une trentaine de minutes, force est de se rendre à l’évidence.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Sudesh Bhalla, aînée bricoleuse de Beaconsfield

« C’est ce que j’appelle une panne en cascade : l’interrupteur fonctionne, mais le moteur est brûlé et le circuit imprimé aussi, explique Pierre. Est-ce qu’on a un service de Serpuariens ? »

« Non, mais on va garder le fil, et d’autres éléments s’il y en a qui peuvent être conservés, répond Serge. C’est bien que chaque café commence à se constituer son propre stock : la prochaine personne qui arrivera avec un fil cassé, on pourra le remplacer par celui-là. »

Valeur sentimentale

Anna a eu plus de chance avec son horloge ouvragée.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Anna est très attachée à cette horloge, achetée avec son défunt mari chez un antiquaire il y a une trentaine d’années.

« Elle est jolie, et elle a une valeur sentimentale », explique-t-elle en serrant l’objet dans ses bras. « C’est une horloge achetée avec mon défunt mari dans un salon d’antiquaires, il y a environ 30 ans. Elle a marché, marché, marché, puis mon mari est mort, et elle s’est arrêtée. »

Les réparateurs bénévoles ont dû se mettre à deux, et s’y reprendre à plusieurs fois, mais ils ont réussi : le cœur du bibelot s’est remis à battre.

« Je suis tellement contente d’être venue ici ! », s’exclame Anna, les yeux brillants.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Des réparateurs à l’ouvrage

La Ville de Beaconsfield a déjà recruté une quinzaine de résidants bénévoles de plus de 55 ans pour son projet Aînés bricoleurs, et en cherche d’autres. Les prochains ateliers de réparation communautaire auront lieu, de 10 h à 14 h, les samedis 20 avril, 18 mai et 15 juin à l’Annexe Herb Linder, adjacente à la bibliothèque municipale.

