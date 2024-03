Mort de Flaco à New York Un symbole du déclin des oiseaux urbains

Flaco, ce hibou grand-duc d’Europe le plus populaire de New York, est mort le 23 février dernier après être entré en collision avec un édifice situé près de Central Park. Un évènement rappelant que les principales causes du déclin des populations d’oiseaux dans le monde, ce sont les activités humaines… et celles de leurs amis à quatre pattes.