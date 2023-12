Nouvelle ébauche d’accord à la COP28 « Réduire » plutôt qu’abandonner les énergies fossiles

(Dubaï, Émirats arabes unis) La nouvelle ébauche d’accord à la COP28 propose de « réduire » plutôt que d’abandonner la consommation et la production d’énergies fossiles, un texte jugé faible et contradictoire par de nombreux observateurs et rejeté par différents pays, qui réclament une plus grande ambition.