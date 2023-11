96 % des producteurs de pétrole et de gaz investissent dans de nouveaux projets fossiles

(Paris) Quelque 96 % des 700 compagnies productrices de pétrole et de gaz poursuivent l’exploration et le développement de nouvelles réserves d’hydrocarbures, indique mercredi un rapport d’ONG, qui rappelle que selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ces projets « ne sont plus nécessaires ».