Planète bleue, idées vertes Mieux gérer les risques d’inondation

Lors d’une inondation, la clé pour réagir le mieux possible, c’est l’information. Quel secteur est le plus à risque, quelles infrastructures sont les plus menacées par la montée des eaux, où faut-il intervenir en priorité ? Des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) ont mis au point une plateforme qui répond à ces questions.