Océan Atlantique Les ouragans deux fois plus susceptibles de devenir majeurs

Le réchauffement des océans leur servant de carburant, les ouragans de l’Atlantique sont désormais deux fois plus susceptibles qu’auparavant de s’intensifier rapidement et de passer du stade d’ouragans mineurs à celui d’ouragans puissants et catastrophiques, selon une étude publiée jeudi.