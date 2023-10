(Montréal) Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 1,012 milliard sur 15 ans dans RADARSAT+, un programme d’observation de la Terre par satellite, qui permet notamment de surveiller les écosystèmes et de s’adapter au changement climatique.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Les données d’observations de la Terre par satellite sont utilisées par plusieurs ministères et sont, selon un communiqué du gouvernement, « essentielles pour prendre des décisions fondées sur la science dans de nombreux domaines ».

« Accroître nos capacités en observation de la Terre par satellite, c’est favoriser un environnement plus sûr et plus prévisible au Canada » et « nous adoptons des mesures visionnaires pour exploiter le potentiel de l’espace et en faire profiter le plus possible les Canadiens », a annoncé le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne, mercredi matin.

« RADARSAT+ aidera Environnement et Changement climatique Canada à poursuivre ses activités de suivi de l’état des glaces et de surveillance de la santé des écosystèmes essentiels dans l’ensemble de notre vaste pays », a indiqué le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.