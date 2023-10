Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Quelle quantité d’électricité serait nécessaire pour faire voler la totalité de la flotte de Lufthansa avec du carburant de synthèse ?

Réponse

La moitié de la production électrique actuelle de l’Allemagne ! C’est ce qu’a affirmé récemment le patron du transporteur allemand, Carsten Spohr, pour illustrer la difficulté de réduire les émissions du secteur aérien. Le pays n’ayant pas la possibilité de fournir autant d’électricité, la production des carburants de synthèse, comme l’hydrogène vert, devra donc être faite à l’étranger, là où l’énergie éolienne ou solaire est disponible en quantités importantes, a affirmé M. Spohr.

L’eau salée menace La Nouvelle-Orléans

PHOTO CHRIS GRANGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’eau salée du golfe du Mexique remontant le Mississippi pourrait atteindre la principale prise d’eau potable de la ville de La Nouvelle-Orléans vers la fin de novembre.

L’eau salée du golfe du Mexique remontant le Mississippi pourrait atteindre la principale prise d’eau potable de la ville de La Nouvelle-Orléans vers la fin de novembre, en raison du débit exceptionnellement faible du fleuve. Près d’un million de personnes seraient alors privées d’eau courante pendant des semaines ou des mois. La remontée de l’eau salée survient à l’occasion en période d’étiage, mais la situation actuelle est la pire depuis des décennies. Elle serait en partie attribuable au dragage effectué en 2022 par le corps des ingénieurs de l’armée états-unienne, qui a abaissé le fond du Mississippi de plus d’un mètre par endroits pour favoriser le transport maritime.

Vague de chaleur marine sans précédent au large du Canada

PHOTO IAN WILLMS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le phare du cap Spear, situé à Saint John’s à Terre-Neuve, au bout du cap d’Espoir

Une vague de chaleur marine sans précédent est survenue au large de la côte est du Canada l’été dernier, la température de surface de l’océan Atlantique enregistrant des records dans toute la région, notamment au large de Terre-Neuve, où le mercure a été catapulté 6,7 °C au-dessus de la normale. C’est le constat effectué par le climatologue du ministère des Pêches et des Océans (MPO) Peter Galbraith, qui a analysé les températures mesurées par satellite depuis 1982 par l’Organisation météorologique mondiale. Le scientifique s’est dit surpris par l’ampleur et la durée du phénomène. « C’est la première fois que je vois ça », a-t-il déclaré au réseau anglais de Radio-Canada (CBC).

Le blocage routier aux Pays-Bas porte ses fruits

PHOTO LAURENS VAN PUTTEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les milliers de manifestants d’Extinction Rebellion, qui bloquaient tous les jours depuis près d’un mois une autoroute des Pays-Bas, ont eu gain de cause la semaine dernière.

Les milliers de manifestants d’Extinction Rebellion, qui bloquaient tous les jours depuis près d’un mois une autoroute des Pays-Bas, ont eu gain de cause, la semaine dernière, quand les députés néerlandais ont demandé au gouvernement par un vote majoritaire de présenter un plan pour supprimer les subventions aux combustibles fossiles. L’autoroute A12, une des principales artères de La Haye, était bloquée chaque jour à midi par des manifestants, ensuite délogés par la police qui les aspergeait avec des canons à eau. Des milliers de personnes ont été brièvement arrêtées, avant de revenir le lendemain. « La désobéissance civile fonctionne », a déclaré Extinction Rebellion, promettant de reprendre les blocages si le plan demandé n’est pas livré.

Avec l’Agence France-Presse

Gabon : des hauts responsables climatiques écroués

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien ministre de l’Environnement du Gabon Lee White

L’ancien ministre de l’Environnement du Gabon Lee White, figure de la diplomatie verte de ce pays de l’Afrique centrale, et trois de ses hauts fonctionnaires ont été arrêtés et assignés à résidence par les autorités militaires qui ont pris le pouvoir lors du coup d’État du 30 août. L’affaire découle d’une plainte déposée par le syndicat des employés du Ministère, accusant ces hauts responsables d’avoir détourné l’argent provenant d’amendes ou de la vente de bois pour financer notamment des missions du ministre, soustrayant ces fonds du budget du Ministère et du calcul de la rémunération et des primes de ses agents.