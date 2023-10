(Montréal) La mairesse de Montréal, Valérie Plante, fera partie d’un nouveau groupe de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui vise à renforcer la participation des collectivités à la mise en place d’un programme sur le développement durable.

La Presse Canadienne

Mme Plante sera membre du Groupe consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux auprès de 19 autres élus. Parmi eux, on compte le maire de New York, Eric Adams, la mairesse de Rabat, au Maroc, Asmaa Rhlalou ainsi que la mairesse de Paris, Anne Hidalgo.

Le groupe, formé de 15 élus locaux en provenance des cinq continents et de cinq élus nationaux a « le mandat de renforcer la participation des collectivités locales et régionales aux processus de planification intergouvernementaux et nationaux qui mèneront à la réalisation du Programme de développement durable 2030 et du Nouveau Programme pour les villes de l’ONU », peut-on lire dans un communiqué diffusé lundi par la Ville de Montréal.

« Ma participation au sein du Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales de l’ONU permettra à Montréal de s’inspirer des meilleures pratiques et de soutenir les décisions ambitieuses qui doivent être prises partout dans le monde pour minimiser les impacts des changements climatiques auprès des populations », a affirmé la mairesse Plante dans un communiqué.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a créé le groupe lors d’une première réunion avec les 20 membres du regroupement, le 6 octobre dernier.

« Alors que nous réfléchissons aux moyens de rendre les institutions multilatérales plus efficaces et de relever les défis actuels et futurs auxquels sont confrontées nos sociétés et la planète, nous avons besoin des perspectives et de l’engagement des autorités locales et régionales », a déclaré M. Guterres lors de cette réunion.

Le groupe travaillera pendant un an et rencontrera M. Guterres à trois reprises, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web des Nations unies. « Le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) fournira un soutien administratif au groupe », y est-il indiqué.

Cette annonce survient peu après la conférence Adaptation Futures 2023, portant sur l’adaptation aux changements climatiques, qui s’est tenue à Montréal du 2 au 6 octobre dernier.

Mme Plante était aussi présente à la fin du mois de septembre à la semaine sur le climat à New York, la « Climate Week », où elle avait notamment pris part à une table ronde sur la transition écologique au siège des Nations unies.