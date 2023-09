(Stockholm) Une équipe de chercheurs suédois a détecté une importante émanation naturelle de méthane, gaz qui contribue au réchauffement climatique, des eaux profondes de la mer Baltique, ont-ils indiqué vendredi.

Agence France-Presse

L’expédition a trouvé ce gaz à environ 400 mètres de profondeur, au large de Nynäshamn dans le sud-est de la Suède, sur une zone d’environ 20 km2.

Le méthane se dégage des micro-organismes vivant dans les sédiments marins, mais il est également produit par des activités humaines, comme l’agriculture et les installations pétrolières et gazières.

Le méthane est à l’origine d’environ 30 % du réchauffement de la planète depuis l’ère préindustrielle. Sur une période de 20 ans, son effet de réchauffement est 80 fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone.

« Nous savons que des bulles de méthane peuvent s’échapper des fonds marins côtiers peu profonds de la mer Baltique, mais je n’ai jamais vu une émanation de bulles aussi intense auparavant, et certainement pas d’une zone aussi profonde », a estimé Christian Stranne, chercheur cité dans le communiqué de l’Université de Stockholm qui conduit ce projet avec l’Université Linnæus de Växjö.

Les chercheurs sont habitués à voir des bulles de méthane remonter de 150 à 200 mètres au-dessus du fond marin, mais dans ce cas ils ont eu la surprise d’observer des bulles 370 mètres au-dessus du fonds, soit près de la surface.

« Le méthane contenu dans les bulles est dissous dans la mer et leur taille diminue donc progressivement au fur et à mesure qu’elles remontent vers la surface de la mer », selon le professeur de géophysique marine.

« Je n’ai connaissance d’aucune étude où des bulles aussi persistantes ont été observées à ces profondeurs ».

« Il pourrait s’agir d’un nouveau record mondial, qui pourrait nous obliger à réévaluer le rôle des zones profondes en termes de contribution au méthane dans les eaux de surface », a ajouté le chercheur.

Selon lui, en l’absence d’oxygène dans les eaux profondes de la Baltique, les niveaux de méthane dissous dans la mer peuvent être relativement élevés et les bulles restent plus intactes, donc peuvent remonter le méthane plus haut.

Les chercheurs, qui n’ont pas quantifié l’émanation, ont prélevé un nombre important de carottes de sédiments et d’échantillons d’eau pour comprendre pourquoi une telle quantité de méthane est libérée dans cette zone spécifique.

Les chercheurs espèrent maintenant mener de nouvelles analyses pour savoir pourquoi les émissions de méthane sont si importantes dans ces zones.