Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Combien de rhinocéros blancs seront réintroduits dans la nature en Afrique ?

2000. Il s’agit de l’élevage controversé Platinum Rhino du milliardaire John Hume, en Afrique du Sud, qui vient d’être vendu à African Parks. L’organisation non gouvernementale de conservation de la nature, qui gère 22 parcs nationaux dans 12 pays du continent, prévoit réintroduire les rhinocéros dans la nature au cours des 10 prochaines années. Le rhinocéros blanc, qui a frôlé l’extinction au cours du dernier siècle, demeure une espèce menacée. La sous-espèce de rhinocéros blanc du Nord est d’ailleurs pratiquement éteinte : seules deux femelles sont toujours en vie dans le monde.

Québec testera l’asphalte à base de bois

PHOTO FOURNIE PAR FPINNOVATIONS L’entreprise québécoise FPInnovations a développé un nouvel asphalte contenant de la lignine, un composé tiré du bois.

Un nouvel asphalte contenant de la lignine, un composé tiré du bois, a été mis à l’essai sur une route de la Montérégie, au début du mois, après des tests à petite échelle concluants. La lignine remplace une partie du bitume, un composé tiré du pétrole, qui sert de liant dans l’asphalte. Le « bio-asphalte » à base de lignine réduit donc l’utilisation de produits fossiles non renouvelables et pourrait même prolonger la durée de vie des chaussées. L’entreprise québécoise qui l’a développé, FPInnovations, vient d’obtenir une aide financière fédérale de 1,5 million de dollars, dans le cadre du Programme d’innovation forestière.

Le Canada parmi les principaux « tueurs de planète »

PHOTO TODD KOROL, ARCHIVES REUTERS Les projets d’exploitation de pétrole et de gaz planifiés au Canada représentent 10 % des nouvelles sources mondiales d’énergies fossiles prévues entre 2023 et 2025, déplore un rapport publié mardi par une ONG.

Les projets d’exploitation de pétrole et de gaz planifiés au Canada représentent 10 % des nouvelles sources mondiales d’énergies fossiles prévues entre 2023 et 2025, déplore un rapport publié mardi par l’organisation non gouvernementale Oil Change International. Les nouvelles productions canadiennes de pétrole et de gaz, principalement issues de la fracturation hydraulique, ajouteront 18,6 gigatonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, soit 28 fois les émissions annuelles du Canada, calcule l’organisme, qui souligne que le pays deviendra ainsi le deuxième parmi les plus importants « tueurs de planète » responsables de l’expansion des énergies fossiles.

La « fourmi de feu » s’établit en Europe

PHOTO RAMAKRISHNA BHAT, GETTY IMAGES Les « fourmis de feu » (Solenopsis invicta) doivent leur nom aux piqûres douloureuses qu’elles infligent, pouvant provoquer des chocs anaphylactiques.

L’une des pires espèces exotiques envahissantes du monde s’est établie pour la première fois en Europe. Une population mature de « fourmis de feu » (Solenopsis invicta) a été découverte dans l’île italienne de Sicile, l’hiver dernier, rapporte une étude publiée le 11 septembre dans la revue Current Biology. Cette fourmi originaire de l’Amérique du Sud doit son nom aux piqûres douloureuses qu’elle inflige, pouvant provoquer des chocs anaphylactiques, et a une incidence sur les écosystèmes et l’agriculture. Quelque 7 % du territoire européen lui est aujourd’hui propice, principalement le long de la côte méditerranéenne, mais le réchauffement climatique fera grimper cette proportion à 50 %, préviennent les auteurs de l’étude.

La cimenterie McInnis mise à l’amende

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La cimenterie McInnis de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie

La cimenterie McInnis de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, a été reconnue coupable d’avoir enfreint la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et condamnée à une amende de 7500 $, en août dernier. L’usine appartenant à l’entreprise ontarienne St Marys Cement, filiale de la brésilienne Votorantim Cimentos, avait rejeté dans la baie des Chaleurs et le lac McInnis de l’eau excédant la norme de 30 milligrammes par litre (mg/L) de matières en suspension en avril 2021, a indiqué Québec dans un communiqué publié la semaine dernière. À cette amende s’ajoutent des frais et une contribution de 4302 $.