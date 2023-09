Plus de quatre tonnes de déchets retirés des berges du Québec par un organisme

(Montréal) L’Organisation bleue a amassé plus de quatre tonnes de déchets sur les berges du Québec au courant de l’été. D’ici la fin du mois de septembre, l’organisme s’attend à en récolter cinq tonnes, et demande à la population de profiter de la rentrée scolaire pour adopter des habitudes de vie plus soucieuses de l’environnement.