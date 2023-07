(Kingston) Le gouvernement fédéral « va faire partie de la solution » afin que près de 8000 résidants de La Baie, à Saguenay, aient à nouveau accès à de l’eau potable après qu’Ottawa eut annoncé la semaine dernière que les eaux et les sols de la base militaire de Bagotville étaient contaminés.

La Presse Canadienne

Lors d’un point de presse à Kingston, en Ontario, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué jeudi avoir discuté de la question avec la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, lors d’un passage dans sa région il y a quelques semaines.

« Je sais que des discussions sont en cours. On reconnaît la part de responsabilité que la base militaire a eue dans la contamination possible de l’eau et présente dans l’eau », a-t-il mentionné.

La mairesse Dufour est « très heureuse » que le premier ministre ait réitéré publiquement son engagement et avoir une grande confiance dans la collaboration du gouvernement fédéral, a indiqué son cabinet à La Presse Canadienne.

« C’était un beau fardeau d’enlevé de sur nos épaules de savoir qu’on n’allait pas devoir courir après le gouvernement fédéral pour venir prendre la responsabilité en parallèle », a déclaré son porte-parole Jonathan Blanchet.

Dans une lettre ouverte publiée la veille, le Bloc québécois avait accusé Ottawa de rester muet, agissant « comme si la base de Bagotville relevait de la responsabilité de la Ville de Saguenay ».

Les Saguenéens, « devant l’absence flagrante d’imputabilité et de transparence », peuvent alors s’attendre à devoir payer à travers leurs taxes municipales « des millions de dollars pour résorber une crise dont ils sont les victimes », écrivait le chef bloquiste Yves-François Blanchet et trois de ses députés.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA) qui ont été découvertes sur la base militaire pourraient provenir des mousses extinctrices qui étaient utilisées par les pompiers lors de l’entraînement pendant plusieurs décennies jusqu’à il y a une dizaine d’années.

La Ville de Saguenay a indiqué avoir récemment procédé à des campagnes d’échantillonnage de ces substances et que des « résultats inhabituels » ont été enregistrés pour un secteur précis de l’arrondissement de La Baie. Elle en attribue la responsabilité à la base militaire.

Des mesures temporaires seront tout d’abord mises en place et seront en fonction d’ici janvier. Il s’agit de récupérer les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées à la sortie des puits et d’en disposer de manière adéquate.

De plus, les résidants qui ont un puits privé dans le secteur ciblé seront raccordés au réseau d’aqueduc.

De manière plus permanente, la Ville cherche à identifier une nouvelle source d’eau potable pour y construire une installation de traitement et de distribution.