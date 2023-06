De nouvelles couleurs parmi nos papillons

Ils commencent à peine à se faire remarquer même si certains sont établis ici depuis une vingtaine d’années. Ils se comptaient alors sur les doigts de la main. Mais avec le temps et le climat changeant, ces trois papillons exceptionnels se sont peu à peu répandus. L’un d’eux est considéré comme l’un des plus beaux au monde, un autre est devenu le plus grand de toutes nos espèces diurnes et le troisième est tout d’azur vêtu. Peut-être aurez-vous la chance de les rencontrer cet été.